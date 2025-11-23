ABD'de Starbucks çalışanlarının grevi ülke geneline yayılıyor

ABD'nin New York eyaletinin başkenti Albany'deki New Scotland Caddesi'nde bulunan Starbucks şubesinin başlattığı grev dalga dalga yayılıyor. Perşembe günü başlayan grev Cleveland'dan Memphis'e, Springfield'dan Missouri'ye kadar birçok kente yayılmış durumda.

Dev kahve zincirinin örgütlendiği Workers United, ülke çapına yayılarak ulusal bir hareket halini alan greve en az 1000 kişinin katıldığını belirtti.

SEÇİLMİŞ KOMÜNİST BAŞKANDAN TAM DESTEK

Starbucks'ın başlattığı greve ilk ve en önemli destek ise New York'un seçilmiş, "Komünist" başkanı Zohran Mamdani'den geldi. Çalışanların iş bıraktığı gün kadrosu ile yanlarına giden Mamdani "Anlaşma yoksa kahve de yok" demişti.

Mamdani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NYC'yi uygun fiyatlı hale getirmek işçilerimizin yaşanabilir ücret almasıyla başlar. Bu mücadelede onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER YAVAŞLATILIYOR İDDİASI

Grevde yer alan çalışanlar ise, sözleşme görüşmelerinin bilinçli şekilde yavaşlatıldığını öne sürerek, "Adil ücret istiyoruz." açıklamasında bulundu.