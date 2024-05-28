İsrail'i destekleyen markalar hangileri? Türkiye'de satılan İsrail markaları tam liste

İsrail politikası ve Filistin meselesi gibi konular nedeniyle, İsrail'i destekleyen şirketler oldukça sert eleştirilere maruz kalabilirler. Bu durum, şirketlerin İsrail ile olan iş ilişkilerini ve politik duruşlarını dikkatlice yönetmelerini gerektiren kritik bir konudur.Her markanın, kendi özel nedenleri ve stratejileri olduğunu söylemek mümkündür. İsrail'i destekleyen markaların bu kararı, karmaşık bir dizi faktörden etkilenmektedir. Birçok insan tarafından duyarsızlıkla suçlanan bu markalar hangileri? Türkiye'de satılan İsrail markaları ve malları listesi nedir?

İSRAİL'İ DESTEKLEYEN MARKALAR HANGİLERİ?

Türkiye'de satılan İsrail markaları ve malları oldukça çeşitli. İşte bazı İsrail markaları ve ürünleri listesi:

Gıda Sektörü:

Meyve Suyu: Tropicana, Schweppes

Süt Ürünleri: Tnuva, Strauss

Kahve: Nescafe, Tassimo, Starbucks

Çay: Lipton, Dilmah

Şekerleme: Elite, Strauss

Dondurma: Walls, Ben & Jerry's

Meyve ve Sebze: Carmel Agrexco, Agrexco

Alkollü İçecekler: Mey-İçki, Carmel Winery

Asitli İçecekler: Coca-Cola (Coca-Cola, Fanta, Sprite), Pepsi Co (Pepsi, Lays, Doritos, Cheetos)

Temizlik ürünleri:

Air Wick

Ajax

Aldays

Alo

Ariel

Axe

Calgon

Cif

Clear

Clit Bang

Colgate Dettol

Dove

Elidor

Head & Shoulders

Ipana

Jhonsons Baby

Loreal (Şampuan)

Lux

Max Factor

Nıvea

Omo

Oral-B

Palmolive

Pantene

Prima

Rejoıce

Protex

Rejoice

Rexona

Rinso

Sensodyne

Viecnetta

Vileda

Vanish

Vaseline

Veet

Giyim ürünleri:

Tommy Hilfiger

Nike

Adidas

Polo

Ralph Lauren

Parizyen

Hugo Boss

Calvin Klein

Levi's

Timberland

Giorgio Armani

İsrail'e destek veren diğer markalar:

HP

Starbucks

Puma

Mc Donalds

Nestle

Hardee's

Nike Lipton

Tide

Coca Cola

Burger King

Hyundai

IBM

L'Oreal

Subway

Bu markaların Türkiye'de yaygın olarak bulunduğunu ve birçok kişi tarafından kullanıldığı unutulmamalıdır. İsrail mallarının boykot edilmesi, tüketicilerin bu olaylara karşı bir protesto yöntemi olarak dünya genelinde gündeme gelmiştir. İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonları ve saldırıları, insan hakları ve uluslararası hukuk konularında tartışmalara yol açmıştır. Bu nedenle, bu markaları kullanırken bu bilgileri göz önünde bulundurabilirsiniz.