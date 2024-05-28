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İsrail'i destekleyen markalar hangileri? Türkiye'de satılan İsrail markaları tam liste

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Dünyaca ünlü markaların İsrail'i desteklemesi birçok faktörle yakından ilişkilidir ve bu durum oldukça karmaşık bir konudur. İsrail, Orta Doğu'da stratejik bir konumda bulunmaktadır. Bazı markalar, İsrail ile jeopolitik ilişkileri, ticari kaygıları, yeni yatırımları, arz ve talebi göz önünde bulundurarak bu ülkeyi destekleyebilir. Peki İsrail'i destekleyen markalar hangileri?

İsrail politikası ve Filistin meselesi gibi konular nedeniyle, İsrail'i destekleyen şirketler oldukça sert eleştirilere maruz kalabilirler. Bu durum, şirketlerin İsrail ile olan iş ilişkilerini ve politik duruşlarını dikkatlice yönetmelerini gerektiren kritik bir konudur.Her markanın, kendi özel nedenleri ve stratejileri olduğunu söylemek mümkündür. İsrail'i destekleyen markaların bu kararı, karmaşık bir dizi faktörden etkilenmektedir. Birçok insan tarafından duyarsızlıkla suçlanan bu markalar hangileri? Türkiye'de satılan İsrail markaları ve malları listesi nedir?

İSRAİL'İ DESTEKLEYEN MARKALAR HANGİLERİ?

Türkiye'de satılan İsrail markaları ve malları oldukça çeşitli. İşte bazı İsrail markaları ve ürünleri listesi:

Gıda Sektörü:

Meyve Suyu: Tropicana, Schweppes

Süt Ürünleri: Tnuva, Strauss

Kahve: Nescafe, Tassimo, Starbucks

Çay: Lipton, Dilmah

Şekerleme: Elite, Strauss

Dondurma: Walls, Ben & Jerry's

Meyve ve Sebze: Carmel Agrexco, Agrexco

Alkollü İçecekler: Mey-İçki, Carmel Winery

Asitli İçecekler: Coca-Cola (Coca-Cola, Fanta, Sprite), Pepsi Co (Pepsi, Lays, Doritos, Cheetos)

Temizlik ürünleri:

  • Air Wick
  • Ajax
  • Aldays
  • Alo
  • Ariel
  • Axe
  • Calgon
  • Cif
  • Clear
  • Clit Bang
  • Colgate Dettol
  • Dove
  • Elidor
  • Head & Shoulders
  • Ipana
  • Jhonsons Baby
  • Loreal (Şampuan)
  • Lux
  • Max Factor
  • Nıvea
  • Omo
  • Oral-B
  • Palmolive
  • Pantene
  • Prima
  • Rejoıce
  • Protex
  • Rejoice
  • Rexona
  • Rinso
  • Sensodyne
  • Viecnetta
  • Vileda
  • Vanish
  • Vaseline
  • Veet

Giyim ürünleri:

  • Tommy Hilfiger
  • Nike
  • Adidas
  • Polo
  • Ralph Lauren
  • Parizyen
  • Hugo Boss
  • Calvin Klein
  • Levi's
  • Timberland
  • Giorgio Armani

İsrail'e destek veren diğer markalar:

  • HP
  • Starbucks
  • Puma
  • Mc Donalds
  • Nestle
  • Hardee's
  • Nike Lipton
  • Tide
  • Coca Cola
  • Burger King
  • Hyundai
  • IBM
  • L'Oreal
  • Subway

Bu markaların Türkiye'de yaygın olarak bulunduğunu ve birçok kişi tarafından kullanıldığı unutulmamalıdır. İsrail mallarının boykot edilmesi, tüketicilerin bu olaylara karşı bir protesto yöntemi olarak dünya genelinde gündeme gelmiştir. İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonları ve saldırıları, insan hakları ve uluslararası hukuk konularında tartışmalara yol açmıştır. Bu nedenle, bu markaları kullanırken bu bilgileri göz önünde bulundurabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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