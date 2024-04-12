Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kahramanmaraş'ta Starbucks Şubesine Saldırı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Starbucks şubesine bir kişi tarafından önce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki Starbucks adlı kafede meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş'ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada Starbucks kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü.

Olayda bir kişi silah saçmalarının isabet etmesiyle ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Starbucks Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title