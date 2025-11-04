Haberler

Starbucks, Çin'de Boyu Capital ile Ortak Girişim Anlaşması İmzaladı

Güncelleme:
Starbucks, Boyu Capital ile yaptığı ortaklık ile Çin'deki perakende operasyonlarının %60 hissesini Boyu'ya devrediyor. Hedef, 8.000 Starbucks mağazasını 20.000'e çıkarmak.

SHANGHAİ, 4 Kasım (Xinhua) -- ABD'li kahve devi Starbucks Coffee Company, önde gelen alternatif yatırım şirketi Boyu Capital ile Çin'deki perakende mağazalarının işletilmesine yönelik ortak girişim anlaşması imzaladı.

Salı günü imzalanan anlaşma kapsamında kurulacak ortak girişimde Starbucks'ın Çin'deki perakende operasyonlarında hisselerin yüzde 60'ı Boyu Capital'in, yüzde 40'ı ise Starbucks'ın elinde bulunacak. Şirket ayrıca Starbucks markasının mülkiyetini koruyacak, markayı ve fikri mülkiyet haklarını yeni kurulan şirkete lisanslayarak devredecek.

Boyu, yaklaşık 4 milyar ABD doları tutarındaki nakit ve borçtan arındırılmış bir işletme değeri üzerinden payını satın alacak.

Starbucks Coffee Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Niccol, "Boyu'nun derin yerel bilgisi ve uzmanlığı, özellikle daha küçük kentlere ve yeni bölgelere açılmayı hedeflediğimiz bir dönemde Çin'deki büyümemizi hızlandırmaya yardımcı olacak" dedi.

Girişim Çin'in doğusundaki Shanghai'da yer alan genel merkezi faaliyetine devam edecek. Girişim kapsamında Çin anakarası pazarındaki 8.000 Starbucks kahve mağazasının işletilmesi ve zaman içinde bu sayının 20.000'e çıkarılması hedefleniyor.

Yeni ortak girişimle birlikte Starbucks, Çin'deki perakende faaliyetlerinin toplam değerinin 13 milyar ABD dolarını aşmasını bekliyor.

Starbucks, Beijing'de 1999 yılında açtığı ilk mağazasıyla Çin anakarası pazarına resmen giriş yaptı. 2011 yılında kurulan Boyu, Çin pazarında derin kökleri olan ve küresel varlığa sahip bir alternatif varlık yönetim şirketi olarak öne çıkıyor.

