Starbucks Kahve Günü KAMPANYASI: 1 Ekim Starbucks kahve günü kampanyasında neler var, nasıl kullanılır?

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1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında Starbucks'ın sunduğu kampanya kahve severlerin gündeminde. Verilen bilgilere göre Starbucks'ta bugün 1 Aerocano alana 1 Aerocano ücretsiz fırsatı bulunuyor. Kampanyanın detayları ve nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Peki, 1 Ekim Starbucks kahve günü kampanyasında neler var, nasıl kullanılır? Starbucks Kahve Günü kampanyası haberimizde.

STARBUCKS KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI

Starbucks'ın 1 Ekim Dünya Kahve Günü 2026 kapsamında sunduğu kampanya 1 Aerocano alana 1 Aerocano ücretsiz şeklinde uygulanıyor. Buna göre bir Aerocano satın alan müşteriye ikinci Aerocano ücretsiz olarak sunuluyor.

Starbucks'ın resmi Türkiye sitesinde de mağaza ve menü bilgileri yer alıyor.

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STARBUCKS KAHVE GÜNÜ KAMPANYASINDA NELER VAR?

1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında Starbucks'taki fırsat Aerocano ürünü üzerinden sunuluyor. Kampanya kapsamında 1 Aerocano satın alındığında 1 Aerocano ücretsiz oluyor.

Dolayısıyla kampanya, Starbucks'taki tüm kahveleri kapsayan genel bir ücretsiz kahve uygulaması olarak değil, Aerocano'ya yönelik 1 alana 1 bedava fırsatı olarak öne çıkıyor.

1 EKİM STARBUCKS KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI NASIL KULLANILIR?

1 Ekim Starbucks kahve günü kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler, kampanya kapsamında bir Aerocano satın aldığında ikinci Aerocano'yu ücretsiz alabiliyor. Kampanyanın temel uygulaması 1 Aerocano alana 1 Aerocano ücretsiz şeklinde belirtiliyor.

Starbucks Türkiye'nin resmi mağaza sayfasında Türkiye'deki mağazalar ve mağazaların çalışma saatleri yer alıyor.