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Nevşehir'de Starbucks Şubesine Saldırı: Tepki Göstermek İçin Yapıldı

Nevşehir'de Starbucks Şubesine Saldırı: Tepki Göstermek İçin Yapıldı
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Nevşehir'de bir vatandaş, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarına tepki olarak Starbucks şubesine saldırdı. Camları kıran ve masaları dağıtan Osman B., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nevşehir'de İsrail'in Filistin ve Lübnan'da devam eden kanlı saldırılarına tepki gösteren bir vatandaş, Starbucks şubesine saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlarca kaydedildi.

Nevşehir'de Nissara AVM'de bulunan Starbucks'ın şubesine gelen Osman B., iş yerinin camlarını kırıp masaları dağıttı. Olaya ilk olarak AVM güvenlik personelleri müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Osman B.'yi gözaltına aldı. Olayın, İsrail'in Filistin ve Lübnan'da devam eden kanlı saldırılarına tepki göstermek amacıyla yapıldığı belirtildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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