New York'ta, belediye başkanı seçilen Mamdani'nin desteklediği protestoda göstericiler gözaltına alındı

NEW ABD'nin New York kentinde belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani'nin de destek verdiği, Starbucks çalışanları tarafından "adil toplu sözleşme" talebiyle düzenlenen protestoda polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Starbucks İşçileri Sendikasının çağrısıyla New York'taki Empire State binası önünde toplanan Starbucks çalışanları, "adil bir toplu sözleşme, daha iyi personel planlaması ve iyileştirilmiş çalışma koşulları" talebiyle gösteri düzenledi.

Ülke çapında 85 şehre yayılan ve "Red Cup Rebellion" adı verilen grevin bir parçası olarak düzenlenen protestoda polis, Empire State binasının kapısının önünde oturma eylemi yapan bir grup Starbucks çalışanının, bina girişine engel oluşturmaması yönünde önce sözlü uyarıda bulundu.

"Sözleşme yoksa kahve de yok" yazılı dövizler taşıyan ve sendikalaşmaya karşı olanlara tepkilerini dile getiren eylemcilerden bazıları uyarılara uymayınca, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani ve ABD Senatörü Bernie Sanders, pazartesi günü düzenlenen protestoda, grevdeki işçilere katılarak desteklerini ortaya koymuştu.

Starbucks yönetimi, Mamdani ve Sanders'ın protestocuları ziyaret ettiği aynı gün, New York'ta 15 binden fazla çalışanına, kendilerine "istikrarlı çalışma saatleri sağlamadığı ve çalışma saatlerini keyfi olarak azalttığı iddialarını çözmek için" yaklaşık 35 milyon dolar ödeme yapacağı sözünü vermişti.