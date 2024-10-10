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İstanbul'da İsrail Karşıtı Protesto: Gazze İçin Dayanışma

İstanbul'da İsrail Karşıtı Protesto: Gazze İçin Dayanışma
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Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İstanbul'daki Starbucks şubeleri önünde düzenledikleri protestoda, siyonist sermaye ve Gazze'deki katliamlara dikkat çekti. Eylemde, katılımcılar 'İnsanlık için küresel boykot' ve 'Filistin özgür olana kadar susmayacağız' yazılı dövizler taşıdı.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İstanbul'daki Starbucks şubelerinin önünde İsrail karşıtı protesto düzenledi.

Protestocular, kahve zinciri Starbucks'ın Başakşehir ve Kağıthane'deki şubesinin önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, "Siyonist sermayeleri ülkemizde istemiyoruz", "İnsanlık için küresel boykot" yazılı pankartlar ile " Gazze'de her 9 dakikada 1 çocuk ölüyor", "Filistin özgür olana kadar susmayacağız" ve "Bu soykırıma ismini yazdırma" yazılı dövizler taşıdı.

Kağıthane'deki eylemde grup adına basın açıklamasını okuyan Zeki Mecidiyek, siyonistlerin ve işbirlikçilerinin Gazze Şeridi'ndeki katliamında bir yılın geride kaldığını ve bu sürede 40 bini aşkın Müslümanın katledildiğini söyledi.

Bu katliamların sürmesinde en büyük pay sahiplerinin kapitalist sermaye sahipleri olduğunu belirten Mecidiyek, "Bu markaları yerel bazda işletenler ve dağıtanlar her kim olursa olsun, nihayetinde sermaye dönüp dolaşarak küresel küfür düzeninin elinde toplanmaktadır." dedi.

Siyonist ve kapitalist sermaye odaklarının milyarlarca dolarını ABD ve İsrail ordularına aktardığını kaydeden Mecidiyek, şöyle devam etti:

"Bugün Gazze'de Müslümanları öldüren vahşi savaş makineleri bu dolarlarla fonlanmaktadır. Küçük bir sandviçten tutun da bir bardak kahveye kadar, siyonistlerin markalarına verilen paralar Gazze'deki Müslümanlara kurşun olup yağmaktadır. Bizler Müslümanlığımızın ve insanlığımızın gereği olarak, insanları maddi zevklere hapseden ve paralarını kendi çıkarları için bebekleri öldürmek üzere alan bu markaları boykot ediyoruz. Küresel siyonist sermayenin mallarını halen satın alanlara sesleniyoruz; bu zulümleri yapanlara dünyalık hevesler, geçici zevkler için harcadığınız paralarınızla destek olmayın, '100 liradan ne olur?' demeyin, maddeden ibaret olmayın, insan olmanın hakkını yerine getirin."

Mecidiyek, bu zulme iştirak eden markalara verilen her bir kuruşun, dünya üzerinde mazlumları hedef alan kanlı planlara alet olduğunu ve bu bilinçle tüm Müslümanları boykot konusunda gevşeklik göstermemeye davet etti.

Platform üyeleri, 3 gün boyunca akşam 20.30 ile 23.30 saatleri arasında eylemlerini sürdürecek.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel

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