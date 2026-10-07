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Kahve devi “şekersiz” ürünleriyle davalık oldu

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Kahve devi “şekersiz” ürünleriyle davalık oldu
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“Şekersiz” olarak tanıtılan protein içecekleriyle ilgili dikkat çeken iddia kahve devi Starbucks’ı mahkemelik etti. ABD’de açılan davada, bazı içeceklerin “şekersiz” ibaresine rağmen porsiyon başına 13 ila 21 gram şeker içerdiği öne sürüldü. Starbucks ise ürünlerde ilave şeker bulunmadığını ve besin değerlerinin açık şekilde paylaşıldığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

ABD’de dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, “Sugar-Free” adıyla satışa sunduğu proteinli içecekler nedeniyle tüketici davasıyla karşı karşıya kaldı. Dava dilekçesinde, bazı içeceklerin büyük boylarında 21 grama kadar toplam şeker bulunmasına rağmen ürünlerin “şekersiz” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltabileceği öne sürüldü. 

8 FARKLI İÇECEK DAVA KONUSU OLDU

Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Starbucks’ın 8 farklı proteinli içeceğini “Sugar-Free” adıyla satışa sunduğu belirtildi. Davacılar, büyük boy olarak satılan içeceklerdeki toplam şeker miktarının 13 ila 21 gram arasında değiştiğini iddia etti. 

BİR İÇECEKTE 21 GRAM ŞEKER İDDİASI

Dava dosyasındaki iddialara göre Sugar-Free Caramel Protein Matcha isimli içecekte 21 gram, Sugar-Free Vanilla Protein Matcha’da ise 20 gram şeker bulunuyor.

Davacılar, söz konusu şekerin sonradan eklenen şekerden kaynaklanmadığını, içeceklerde kullanılan sütte bulunan doğal laktozdan geldiğini kabul ediyor. Ancak ürünlerin buna rağmen “Sugar-Free” şeklinde adlandırılmasının tüketiciler açısından yanıltıcı olabileceğini savunuyor. 

TARTIŞMA “TOPLAM ŞEKER” VE “İLAVE ŞEKER” AYRIMINDA

Davada tartışmanın merkezinde “toplam şeker” ile “ilave şeker” arasındaki fark bulunuyor. Starbucks, içeceklerdeki şekerin protein takviyeli sütten kaynaklandığını ve ürünlerde tatlandırma amacıyla şekersiz şurup kullanıldığını belirtiyor.

Davacılar ise bir ürünün ilave şeker içermemesiyle “şekersiz” olarak tanımlanmasının aynı anlama gelmediğini ileri sürüyor. Dilekçede ayrıca ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin “sugar free” ürünler için belirlediği koşullara atıf yapılarak, söz konusu içeceklerin bu kriterleri karşılamadığı iddia ediliyor. 

STARBUCKS SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Starbucks ise davada yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor. Şirket, ürünlerin içeriği ve besin değerleriyle ilgili bilgilerin internet sitesi, mobil uygulaması ve menüler aracılığıyla tüketicilere sunulduğunu belirtiyor.

Şirket ayrıca içeceklerde bulunan şekerin protein takviyeli sütten kaynaklandığını savunuyor. 

TÜKETİCİLER TOPLU DAVA İSTİYOR

Davacılar, söz konusu ürünleri satın alan tüketiciler adına davanın toplu dava olarak kabul edilmesini talep ediyor. Dilekçede tazminat ve geri ödeme taleplerinin yanı sıra, belirli koşullar karşılanmadığı sürece ürünlerin “Sugar-Free” adıyla pazarlanmasının engellenmesi de isteniyor.

Dava henüz sonuçlanmış değil. Mahkemenin, Starbucks’ın ürünlerinde kullandığı “Sugar-Free” ifadesinin ABD mevzuatına uygun olup olmadığına ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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