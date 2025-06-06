Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi

Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı'nın en gözde lokasyonlarından olan Bebek'te uzun yıllardır Starbucks şubesi olarak hizmet veren tarihi yalı, Türkiye'nin önde gelen kahve zincirlerinden Kahve Dünyası tarafından 23 milyon dolara (903 milyon TL) satın alındı.

Türk sanayisinin önemli aktörlerinden biri olan ve Kahve Dünyası'nın da bağlı olduğu Altınmarka Grubu, İstanbul Boğazı'nın gözde lokasyonu Bebek'teki tarihi yalıyı portföyüne dahil etti.

STARBUCKS ŞUBESİ OLARAK HİZMET VERİYORDU

Cevdet Paşa Caddesi üzerinde konumlanan ve uzun yıllardır Starbucks şubesi olarak hizmet veren yalı, 23 milyon dolara (903 milyon TL) Altınmarka Grubu tarafından satın alındı.

EFELER ÇİFTLİĞİ'Nİ DE SATIN ALMIŞLARDI

Altınmarka Grubu, bu yıl içindeki önemli ikinci yatırımıyla da dikkat çekmişti. Grup, geçtiğimiz aylarda Aydın'da bulunan Efeler Çiftliği'ni Söktaş Grubu'ndan satın alarak tarım alanındaki hamlelerine de ivme kazandırmıştı. Bebek'teki bu yalı yatırımı, grubun stratejik genişlemesinin Boğaz hattına taşındığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor

Bahçeli mesajı verdi: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı

Holding patronu iş insanı Çeşme sokaklarında böyle vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı

İlk bayram namazını onlar kıldı! Şehirdeki cami hınca hınç doldu
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.