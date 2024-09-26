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Nevşehir'de Starbucks'a Saldırı

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Nevşehir'de bir vatandaş, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarına tepki olarak Starbucks şubesine saldırdı. Olay sırasında güvenlik güçleri müdahale etti ve saldırgan gözaltına alındı.

Nevşehir'de Starbucks'a saldırı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de İsrail'in Filistin ve Lübnan'da devam eden kanlı saldırılarına tepki gösteren bir vatandaş, Starbucks şubesine saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlarca kaydedildi.

Nevşehir'de Nissara AVM'de bulunan Starbucks'ın şubesine gelen Osman B., iş yerinin camlarını kırıp masaları dağıttı. Olaya ilk olarak AVM güvenlik personelleri müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Osman B.'yi gözaltına aldı. Olayın, İsrail'in Filistin ve Lübnan'da devam eden kanlı saldırılarına tepki göstermek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Nevşehir'de Starbucks'a Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Yerel Haberler Starbucks Güvenlik Politika Filistin Nevşehir 3-sayfa Ekonomi Lübnan İsrail

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