Starbucks'a zam geldi mi? Filtre kahve ne kadar oldu? Starbucks yeni fiyat listesi!

Gündeme gelen, " Starbucks'a zam geldi mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının ardından protesto ve boykot çağrılarına hedef olan Starbucks'ın yıllık bazdaki satışları düştü. Buna göre, yaklaşık yüzde 2 düşüşle ocak-mart döneminde 8,6 milyar dolara geriledi. Starbucks'a zam geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

STARBUCKS'A ZAM GELDİ Mİ?

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı. Buna göre, küçük boy (Tall) sade filtre kahvenin fiyatı 60 liradan 70 liraya yükselmiş oldu.

STARBUCKS YENİ FİYAT LİSTESİ

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, gelirlerindeki düşüşün etkisiyle Türkiye fiyatlarına ikinci kez zam yaptı. Bu yıl 45 lira olan küçük boy (Tall) filtre kahve fiyatını 60 liraya yükselten Starbucks, aynı ürünün satış fiyatını 70 liraya çıkardı. İnternet üzerinden sipariş verilen platformlardaki filtre kahve fiyatı ise 85 liraya ulaştı. İşte Starbucks'ın yaz döneminde geçerli olan yeni fiyat listesi: