Starbucks zam geldi mi? Starbucks fiyatları ne kadar oldu?

Gelirlerinde düşüş yaşayan dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks ürünlerine bu yıl ikinci kez zam yaptı. Yeni fiyatlara göre küçük boy (Tall) sade filtre kahve 60 liradan 70 liraya yükseldi. Peki, Starbucks zam geldi mi? Starbucks fiyatları ne kadar oldu?

STARBUCKS ZAM GELDİ Mİ?

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks Türkiye ürünlerine zam geldi. Yeni fiyatlara göre küçük boy (Tall) sade filtre kahve 60 liradan 70 liraya yükseldi

Gelirlerinde düşüş yaşayan dünyaca ünlü kahve zinciri Türkiye fiyatlarına da bu yıl ikinci kez zam yaptı.

Bu yıl 45 lira olan küçük boy (Tall) filtre kahve fiyatını 60 liraya çıkartan Starbucks aynı ürünün satış fiyatını 70 lira yaptı. Filtre kahvenin internet üzerinde sipariş verilen platformlardaki fiyatı ise 85 lira oldu. İşte Starbucks'ın yaz döneminde geçerli olan yeni fiyat listesi:

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