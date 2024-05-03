Üye Girişi
Haberler

Starbucks zam geldi mi? Starbucks fiyatları ne kadar oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Starbucks, Türkiye'deki ürünlerine bu yıl ikinci kez zam yapma kararı aldı. Zamlar sosyal medyada gündem olurken zamlı listeler de paylaşıldı. Starbucks zam geldi mi? Starbucks fiyatları ne kadar oldu?

Gelirlerinde düşüş yaşayan dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks ürünlerine bu yıl ikinci kez zam yaptı. Yeni fiyatlara göre küçük boy (Tall) sade filtre kahve 60 liradan 70 liraya yükseldi. Peki, Starbucks zam geldi mi? Starbucks fiyatları ne kadar oldu?

STARBUCKS ZAM GELDİ Mİ?

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks Türkiye ürünlerine zam geldi. Yeni fiyatlara göre küçük boy (Tall) sade filtre kahve 60 liradan 70 liraya yükseldi

Gelirlerinde düşüş yaşayan dünyaca ünlü kahve zinciri Türkiye fiyatlarına da bu yıl ikinci kez zam yaptı.

Bu yıl 45 lira olan küçük boy (Tall) filtre kahve fiyatını 60 liraya çıkartan Starbucks aynı ürünün satış fiyatını 70 lira yaptı. Filtre kahvenin internet üzerinde sipariş verilen platformlardaki fiyatı ise 85 lira oldu. İşte Starbucks'ın yaz döneminde geçerli olan yeni fiyat listesi:

Starbucks zam geldi mi? Starbucks fiyatları ne kadar oldu?

.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Starbucks Türkiye Zam Gündem Yaşam Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Starbucks zam geldi mi? Starbucks fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıta zam mı geldi 3 Mayıs 2024? Elazığ'da deprem mi oldu SON DAKİKA? 3 Mayıs CUMA (Sivrice) Elazığ depremi şiddeti, merkezi ne? #128558 Fenerbahçe hangi gün kuruldu? FB 3 Mayıs'ta mı kuruldu? 3 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 3 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Makas ne zaman icad edilmiştir? Makas kaç yılında icad edildi? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 3 Mayıs 2024 Cuma! 3 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 3 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 3 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 3 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 3 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! Aston Villa elendi mi? Aston Villa UEFA Konferans Liginden elendi mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title