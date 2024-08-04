(İSTANBUL)- Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikastla öldürülmesinin ardından Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi düzenlendi. Mitingin ardından bazı gruplar cadde üzerindeki bir Starbucks şubesi önünde sloganlar atarak İsrail'i protesto etti. Çevik Kuvvet barikat oluşturarak önlem aldı.

İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikastla öldürülmesi sonrası Filistin Dayanışma Platformu'nun çağrısıyla dün akşam Ayasofya Meydanı'nda bir miting düzenlendi. Çok sayıda sivil toplum örgütünün katıldığı eylemde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Polis ekipleri Sultanahmet Meydanı yakınındaki Starbucks, Mc Donalds ve Burger King şubeleri önünde saldırı ihtimaline karşı önlem aldı. Miting sonrası dağılan bazı gruplar, cadde üzerindeki bir Starbucks şubesi önünde ellerindeki Filistin bayraklarıyla "Hamas'a selam direnişe devam", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı, tekbir getirerek İsrail'i protesto etti. O anlarda çekilmiş bazı görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı.

Tramvay seferleri gece normale döndü

Miting nedeniyle tramvay seferleri de uzun süre Kabataş-Sirkeci ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılabildi. Seferler mitinge katılanların dağılımının tamamlanmasıyla gece ilerleyen saatlerde normale döndü.