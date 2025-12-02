'EmpowerMe: Gençlik Programı'nın ikinci dönemi başladı

STARBUCKS Vakfı'nın desteğiyle Alshaya Group, Starbucks Avrasya ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'EmpowerMe: Gençlik Programı' gençlerin potansiyelini güçlendirmeyi devam ediyor. 3 yıl süresince Avrasya bölgesinde 250 bin gencin gelişimini amaçlayan programın ikinci yılı Gençlik Zirvesi ile başladı. 5 gün süren zirve, Türkiye'nin dört bir yanından katılan 155 gencin katılımıyla gerçekleşti. Gençler zirvede, kariyer hazırlığının yanı sıra dijital bilgi ve girişimcilik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan eğitimler alma fırsatı buldu.

Alshaya Grubu, Starbucks Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğinde; Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'daki gençlere toplumsal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Empower Me: Gençlik Programı' ikinci dönemine başladı. Yeni dönemin ilk adımı 'Empower Me: Gençlik Zirvesi' 26-30 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 55 farklı ilinden 155 genç zirvede; dijital becerilerini geliştirme, girişimcilik ekosistemine adım atma ve kariyer planlarını güçlendirme alanlarında eğitimler aldı. Eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan gençler, gönüllü elçi olarak edindikleri bilgi ve deneyimleri kendi şehirlerinde paylaşacak.

"Gençlerin dünyayı dönüştürme gücüne inanıyoruz"

'Empower Me: Gençlik Zirvesi'nin kapanış töreninden konuşan Alshaya Starbucks Avrasya Başkan Yardımcısı Figen Ilgaz şunları söyledi:

"Starbucks olarak, 'kahveden fazlası olma' ilkesinden yola çıkarak toplumsal fayda yaratma misyonumuzu sürdürüyoruz. 2024 yılında başlattığımız EmpowerME: Gençlik Programı'nın ikinci dönemine başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'daki gençlere kariyer hazırlığı ve beceri gelişimi konularında destek olmayı sürdüreceğiz. Üç yılda 255.000 gence ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerin dünyayı dönüştürme gücüne yürekten inanıyoruz ve bu yolculukta onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz."

Ilgaz, "Bugün hep birlikte ikincisini düzenlediğimiz Empower Gençlik Zirvesi'nin kapanış günündeyiz. 5 gün boyunca 1050 genç arasından seçilen 55 farklı ilden gelen farklı hikayelere sahip 155 gençle bir aradayız. Bugün kapanış günü diyoruz ama yeni bir başlangıç günü olacak. Bu 5 gün boyunca zirveye katılan gençler kendi şehirlerine kendi topluluklarına, kendi arkadaşlarına ilham vererek zirvenin tanıtımını yapacak ve daha birçok genci etkilemeye devam edecek. Bu programda gençler hem farklı şehirlerden gelerek birbiri ile tanışma imkanı buluyor, hem de Habitat Vakfı'nın organize ettiği eğitimlere katılarak, değerli eğitmenlerle bir araya geliyor. Biz Starbucks olarak sadece kahve satmıyoruz biz insanların hayatına dokunmayı hedefliyoruz. Hepimiz de kahve içiyoruz kahve her zaman bir sohbeti, bir sohbet bir fikri ve bir fikir de toplumu değiştirebilir" diye konuştu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Itır Akdoğan ise "Gençlerin potansiyelini gerçeğe dönüştürebilmek için onları destekleyen, fırsatlarla buluşturan ve bir araya getiren platformlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. EmpowerMe: Gençlik Programı'nın ikinci dönemine, bu büyük gençlik buluşmasıyla başlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'da binlerce gence ulaşarak onların dijital becerilerini, girişimcilik kapasitelerini ve kariyer yolculuklarını güçlendirmek bizim için yalnızca bir proje çıktısı değil; daha kapsayıcı, dirençli ve üretken bir gelecek vizyonunun temel parçası. Gençlerin değişim yaratma gücüne yürekten inanıyoruz ve Habitat olarak bu yolculukta onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Akdoğan, "Habitat 30 yıldır sosyal kalkınma için çalışan bir sivil toplum örgütü. Habitat, gençlerin becerilerini artırmak isteyen bir dernek. Bugün de ALSHAYA Group, Habitat Derneği ve Starbucks Vakfı ortaklığıyla yürüttüğümüz projenin zirvesinin kapanış günündeyiz. 56 kentten 155 genç bugün burada toplandılar. Dijital, sosyal ve girişimcilikle ilgili 21'nci yüzyıl beceriyle beraber bir araya gelmiş programda eğitimler aldılar, çalıştaylar yaptılar, network fırsatları oldu. Gençler burada öğrendiklerini diğer gençlere aktaracaklar. Geçen sene bu yollarla 75 bin kişiye ulaşıldı. Bu sene de bu sayı büyüyerek devam edecek diye umuyoruz" dedi.

Programın ilk yılında 70 binden fazla gence ulaşıldı

Üç yıl boyunca Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'da 250 binden fazla gencin gelişimini desteklemeyi hedefleyen 'Empower Me: Gençlik Programı', gençlerin girişimcilik, dijital beceri, iletişim ve kariyer hazırlığı konularında donanım kazanmalarına katkı sağlıyor.

Programın ilk yılında, Habitat Derneği aracılığıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki gençlere kariyer gelişimi, sosyal-duygusal refah ve girişimcilik konularında eğitimler verildi. Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'da düzenlenen yüz yüze ve çevrim içi atölyelerle binlerce genç, dijital okuryazarlık ve iş dünyasına hazırlık alanlarında yeni beceriler kazandı. Aralık 2024'te düzenlenen Gençlik Zirvesi ile başlayan ilk dönemde, 150 gönüllü genç elçi kendi şehirlerinde gerçekleştirdikleri eğitimlerle 70 binden fazla gence ulaştı.

Girişimcilik fazında ise Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'dan katılan gençler, sınır ötesi üretim ortamında fikirlerini geliştirdi. Habitat Derneği rehberliğinde yürütülen bu süreçte, üç ülkeden toplam 433 genç hem fiziksel bootcamp'lerde hem de çevrim içi hızlandırma programlarında girişim fikirlerini olgunlaştırdı. Temmuz 2025'te gerçekleşen "Demo Day" etkinliğinde genç girişimciler projelerini jüriye sundu ve en başarılı ekipler hibe desteği kazandı.