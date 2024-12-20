Dünyaca ünlü kahve zincirinde baristalar greve gidiyor

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın baristaları, Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde beş gün süreyle greve gidecek.

Şirkette çalışan 10 binden fazla baristayı temsil eden Starbucks Workers United'ın sosyal medya hesabından, greve ilişkin açıklama yapıldı.

NOEL ARİFESİNE KADAR SÜRECEK

Açıklamada, Starbucks Workers United baristalarının, şirketin en önemli 3 pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago'dan başlayarak Noel arifesine kadar grevde olacağı bildirildi. Beş gün sürecek grevin, yakında ülke geneline yayılacağı aktarılan açıklamada, Starbucks'ın, yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair defalarca söz vermesine rağmen işçilere hala ciddi bir ekonomik teklif sunmadığı öne sürüldü.

Açıklamada; Starbucks'ın, sendikanın temel bir çerçeveye oturtulmuş çalışma taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda, grevin Noel arifesine kadar her gün artarak devam edeceği vurgulandı.