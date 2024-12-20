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Dünyaca ünlü kahve zincirinde baristalar greve gidiyor

Dünyaca ünlü kahve zincirinde baristalar greve gidiyor
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ABD'nin en büyük kahve zinciri Starbucks'ın baristaları, Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde beş gün süreyle greve gidecek. Starbucks Workers United, grevin Noel arifesine kadar devam edeceğini ve şirketin çalışanlara yeterli ekonomik teklif sunmadığını vurguladı.

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın baristaları, Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde beş gün süreyle greve gidecek.
Şirkette çalışan 10 binden fazla baristayı temsil eden Starbucks Workers United'ın sosyal medya hesabından, greve ilişkin açıklama yapıldı.

NOEL ARİFESİNE KADAR SÜRECEK

Açıklamada, Starbucks Workers United baristalarının, şirketin en önemli 3 pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago'dan başlayarak Noel arifesine kadar grevde olacağı bildirildi. Beş gün sürecek grevin, yakında ülke geneline yayılacağı aktarılan açıklamada, Starbucks'ın, yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair defalarca söz vermesine rağmen işçilere hala ciddi bir ekonomik teklif sunmadığı öne sürüldü.

Açıklamada; Starbucks'ın, sendikanın temel bir çerçeveye oturtulmuş çalışma taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda, grevin Noel arifesine kadar her gün artarak devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Sözkonusu siyonistlerse , Son nefese kadar boykot. Huzurluyum.Elimden geleni, en azından yapıyorum.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMGk:

Boykot çocuklarımıza müthiş bir İslami irade kazandırdı. Ben unutsam 7 yaşın da ki kızım unutmuyor Elhamdülillah

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Ne tiktok kullanırım nede Starbucks tan bir sey alırım, selam olsun benim gibi olanlara...

Yorum Beğen6
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