Hollanda'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Hollanda'nın Utrecht şehrinde yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, merkez tren istasyonunda toplandı.

Burada eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesine ve başta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) olmak üzere uluslararası kurumların Filistinlilere yönelik ihlallere sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Daha sonra eylemciler, şehir merkezinden geçerek Dom Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, yürüyüş sırasında İsrail'e desteğini açıklayan ABD'li kahve zinciri Starbucks, gıda zinciri McDonald's ve İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara şubelerinin önünden geçerken, " İsrail'i boykot et" ve "Utanın" sloganları attı.

"Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" pankartı taşıyan göstericiler, "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.

İsrail'e verilen desteğin sebebi "suçluluk" duygusu

Gösteriye katılan Hollandalı aktivist Maaike de Vos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananların kalplerini titretecek kadar kötü olduğuna dikkati çekerek, "Bu, 75 yıldır sürüyor. Bu olaylar dün başlamadı. 7 Ekim'de de başlamadı. Bu çok uzun süredir devam eden bir durum. Batı, Filistin topraklarında Yahudiler için bir devlet kurmak istediğinde buralarda yaşayan insanlar vardı ve siyonistler sonradan geldi." dedi.

Topraklarından edilen insanlar için bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen de Vos, "Öyle görünüyor ki Netanyahu'nun çözümü, Filistinlileri Sina Çölü'ne sürmek. Bu, kesinlikle bir çözüm değil. Uluslararası kurumlardan devlet başkanlarına, hatta ebeveyn olarak hepimizin sorumluluğu bulunuyor." diye konuştu.

De Vos, Batıda İsrail'e verilen desteğin kaynağının, Yahudilere karşı işlenen Holokost sebebiyle duyulan "suçluluk" olduğunu dile getirerek, "Bence bunun sebebi İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar. İnsanların 'İsrailliler hiçbir zaman yanlış yapmaz' dediğini duyuyorum. Bence İsrail devleti son derece yanlış şeyler yapıyor ve antisemitik suçlamasına maruz kalmadan İsrail'in yanlış yaptığını söyleyebilmeliyiz. Antisemitik ve antisiyonist olmak farklı şeyler." ifadesini kullandı.

Göstericilerden Rosa Faucille ise İsrail'e, kuruluşundan bu yana Hollanda'nın çok destek verdiğini belirterek, "İsrail'in kuruluşunun önünü açan 1948 tarihli BM kararı için hükümetimiz çok mücadele etti ve geçmiş 75 yıl boyunca İsrail'e destek verdi. Hükümetimizi bu konuda eleştirmeliyiz. Hollanda'daki işçi sınıfı olarak hükümetimize karşı Filistinliler için sesimizi yükseltme ve özgür Filistin için mücadele etme sorumluluğumuz bulunuyor." sözlerini sarf etti.

Yürüyüş güzergahındaki bazı dükkanların camlarına, destek için Filistin bayrakları asılırken, bir kafenin çalışanları da göstericilere çay ikramında bulundu.