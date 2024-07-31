Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Batman'da, Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı protesto etmek isteyen kalabalık grup Starbucks şubesine saldırdı. Öfkeli kalabalık mağazaya taş ve sandalye atarken, korku dolu anlar cep telefonu kamerası kaydetti.

BİRÇOK İLDE "İSRAİL" PROTESTOSU

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikasta Türkiye'den peş peşe tepkiler yükselirken, birçok ilde protesto düzenlendi.

BATMAN'DA STARBUCKS ŞUBESİNE SALDIRI

Batman'da İsrail'i protesto etmek için toplanan yüzlerce kişi, ünlü kahve zinciri Starbucks şubesine saldırdı. Öfkeli kalabalık sandalye, taş ve sopalarla saldırdığı Starbucks'ın camlarını indirdi. O esnada Starbucks'ta kahve içen müşteriler korkuyla kaçıştı.

SALDIRI ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırının ardından bölge savaş alanına döndü. Mağazada maddi çapta hasar meydana gelirken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.