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Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikastta öldürülmesinin ardından Batman'da İsrail'i protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Starbucks şubesine saldırdı. Kalabalık grup sandalye, taş ve sopalarla saldırırken, mağazanın camları kırıldı. Starbucks'ta oturan müşteriler korkuyla kaçışırken, ortalığın savaş alanına döndüğü olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman'da, Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı protesto etmek isteyen kalabalık grup Starbucks şubesine saldırdı. Öfkeli kalabalık mağazaya taş ve sandalye atarken, korku dolu anlar cep telefonu kamerası kaydetti.

BİRÇOK İLDE "İSRAİL" PROTESTOSU

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikasta Türkiye'den peş peşe tepkiler yükselirken, birçok ilde protesto düzenlendi.

BATMAN'DA STARBUCKS ŞUBESİNE SALDIRI

Batman'da İsrail'i protesto etmek için toplanan yüzlerce kişi, ünlü kahve zinciri Starbucks şubesine saldırdı. Öfkeli kalabalık sandalye, taş ve sopalarla saldırdığı Starbucks'ın camlarını indirdi. O esnada Starbucks'ta kahve içen müşteriler korkuyla kaçıştı.

SALDIRI ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırının ardından bölge savaş alanına döndü. Mağazada maddi çapta hasar meydana gelirken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
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Yorumlar (8)

Mr Wagyu:

Ne kadar ilkel bir görüntü

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Murat Okumuş:

soykırım yapmak masum çocuk bebek kadın öldürmenin adı ney peki

yanıt55
yanıt7
Kenan Tepretoğlu:

ne bekliyorsun ki batman işte bu

yanıt0
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mehmet altın:

ne kazandıracak size. ülkeme zarar vermekden başka

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yanıtYanıtla
Alparslan Türkdoğan:

Filistinliler ve Kürtler devletsiz iki halktır. Allah yardımcıları olsun, tez elden özgürleşsinler.

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akif:

Devlet bu şirketi korumuyorsa boşuna vergi almasın

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Doğuş:

Yanlış siyaset ve dış ilişkiler, dışarıda oluşan kaostan en büyük zararı kendin görürsün

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Kenan Tepretoğlu:

her fırsatta böyle terör eylemleri yapanlara göz yumulmamalı, göz yuman da sorumludur bunda, filistine gidin savaşın intikam istiyorsanız ki siz askere bile gitmedi çoğunuz bırakın filistini, anca cam kırarsınız işte yüzlerce kişi bir araya gelince

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