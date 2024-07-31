Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikastta öldürülmesinin ardından Batman'da İsrail'i protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Starbucks şubesine saldırdı. Kalabalık grup sandalye, taş ve sopalarla saldırırken, mağazanın camları kırıldı. Starbucks'ta oturan müşteriler korkuyla kaçışırken, ortalığın savaş alanına döndüğü olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Batman'da, Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı protesto etmek isteyen kalabalık grup Starbucks şubesine saldırdı. Öfkeli kalabalık mağazaya taş ve sandalye atarken, korku dolu anlar cep telefonu kamerası kaydetti.
BİRÇOK İLDE "İSRAİL" PROTESTOSU
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikasta Türkiye'den peş peşe tepkiler yükselirken, birçok ilde protesto düzenlendi.
BATMAN'DA STARBUCKS ŞUBESİNE SALDIRI
Batman'da İsrail'i protesto etmek için toplanan yüzlerce kişi, ünlü kahve zinciri Starbucks şubesine saldırdı. Öfkeli kalabalık sandalye, taş ve sopalarla saldırdığı Starbucks'ın camlarını indirdi. O esnada Starbucks'ta kahve içen müşteriler korkuyla kaçıştı.
SALDIRI ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Saldırının ardından bölge savaş alanına döndü. Mağazada maddi çapta hasar meydana gelirken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.