STARBUCKS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2026: Starbucks Türkiye fiyatlarına ne kadar zam yaptı, americano ve filtre kahve ne kadar oldu?

2026 yılının ilk günlerinde Türkiye'de pek çok sektörde fiyat artışları yaşanırken, kahve severleri yakından ilgilendiren bir haber Starbucks'tan geldi. Dünya çapında tanınan kahve zinciri, Türkiye'deki tüm şubelerinde ürün fiyatlarında büyük bir zamma gitti. Peki, tarbucks Türkiye fiyatlarına ne kadar zam yaptı, americano ve filtre kahve ne kadar oldu? Detaylar...

STARBUCKS TÜRKİYE FİYATLARINA NE KADAR ZAM YAPTI?

Starbucks Türkiye, 2 Ocak 2026 itibarıyla menüdeki tüm ürünlerin fiyatlarını güncelledi. 2025'in Haziran ayında yüzde 15'lik bir artış gerçekleştiren kahve zinciri, maliyet artışları nedeniyle fiyatları yeniden düzenlemek zorunda kaldı.

Yeni zamlarla birlikte, en uygun fiyatlı ürünlerden küçük boy filtre kahve 110 TL'den 145 TL'ye yükseldi. Bu artış, Türkiye genelinde Starbucks şubelerinde uygulanan yeni fiyat listesi ile tüm kahve severleri etkiliyor.

Uzmanlar, bu zam kararında özellikle kahve çekirdeği ithalat maliyetlerindeki artış, lojistik giderler ve personel maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğunu belirtiyor. Starbucks, Haziran 2025'ten bu yana sabit tuttuğu fiyatları 2026 yılıyla birlikte yeniden düzenlemiş oldu.

STARBUCKS 2026 GÜNCEL İÇECEK FİYATLARI

Starbucks'ın popüler kahve ve içeceklerinde 2026 itibarıyla geçerli olan güncel fiyatlar şu şekilde:

Küçük Boy Filtre Kahve: 145 TL

Orta Boy Americano: 150 TL

Cappuccino: 175 TL

Cortado: 180 TL

Sıcak Çikolata: 210 TL

White Chocolate Mocha: 220 TL

Türk Çayı: 75 TL

Bu fiyat listesi, kahve severlerin en çok tercih ettiği ürünleri kapsıyor ve Türkiye genelinde tüm şubelerde geçerli olacak.

MALİYET ARTIŞLARI FİYATLARA YANSIDI

Sektör temsilcileri, Starbucks'ın fiyat artışında özellikle üç ana faktörün etkili olduğunu vurguluyor:

Kahve Çekirdeği İthalat Maliyetleri: Küresel fiyat artışları ve döviz kuru dalgalanmaları, kahve çekirdeği maliyetlerini yükseltti.

Lojistik Giderleri: Türkiye genelinde dağıtım ve taşımacılık maliyetlerindeki artış, ürün fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Personel Maliyetleri: Mağaza operasyonlarında görev yapan personel maaşlarındaki artış, fiyat güncellemelerinin önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

Haziran 2025'ten bu yana sabit tutulan fiyatlar, artık 2 Ocak 2026 itibarıyla yeni listede uygulanacak. Bu değişiklik, Starbucks'ın Türkiye'deki fiyat politikasındaki en büyük güncellemelerden biri olarak dikkat çekiyor.