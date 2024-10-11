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Gazze Dayanışma Platformu'ndan Starbucks Protestosu

Gazze Dayanışma Platformu'ndan Starbucks Protestosu
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Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İstanbul'daki Starbucks şubelerinde üçüncü gün protesto düzenleyerek İsrail'e destek veren firmalara tepki gösterdi. Protestocular, çeşitli sloganlar atarak sessiz bir şekilde haklarını savundu.

Gazze Dayanışma Platformu üyelerinin İstanbul'daki Starbucks şubeleri önünde düzenledikleri İsrail karşıtı protestolar üçüncü gününde devam etti.

Protestocular, kahve zinciri Starbucks'ın Zeytinburnu ve Sultanbeyli şubelerinin önünde bir araya geldi.

Grup, Zeytinburnu Cevizlibağ'daki şubenin önünde "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Bu sırada otomobille oradan geçen bir kişinin bağırması üzerine gruptaki bazı kişiler tepki gösterdi.

Grup adına yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'e destek olan firmalardan ürün satın alanlara sesleniyoruz; Kucağında açlıktan ölen bebeğini tutan mazlum Gazzelinin yerinde kendinizin olduğunu düşünün. Evladınızın parçalarını sokaklardan toplamaya çalıştığınızı düşünün. Bunlara, dünyalık hevesler, geçici zevkler için harcadığınız paralarınızla destek olmayın. '100 TL'den ne olur?' demeyin. Maddeden ibaret olmayın, insanlık onurunun hakkını yerine getirin."

Sultanbeyli'deki kahve zinciri şubesi önünde bir araya gelen grup ise sessiz protesto gerçekleştirdi.

"Siyonist sermayeleri ülkemizde istemiyoruz" ve "İnsanlık için küresel boykot" yazılı pankartlar ile "Starbucks katliama ortak oldu, sen olma" ve "Filistin özgür olana kadar susmayacağız" yazılı dövizler taşıyan grup üyeleri, bir süre sessiz protestoyu sürdürdükten sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Orta Doğu Starbucks Politika istanbul Güncel İsrail Dünya Gazze

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