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Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı

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ABD'li aktör Michael Malarkey, bir programda önüne koyulan kahvenin Starbucks olduğunu fark edince içmeyi reddetti. Kahveyi çöpe attıktan sonra bir de açıklama yapan ünlü aktör, "Ben Starbucks'ı boykot ediyorum. Siz de etmelisiniz" dedi.

Amerikalı aktör Michael Malarkey, Gazze'de devam eden İsrail soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle hayranlarıyla buluştuğu esnada kendisine sunulan Starbucks kahvesini içmedi.

"BOYKOT EDİYORUM, SİZ DE ETMELİSİNİZ"

Malarkey, "Özür dilerim, Starbucks olduğunu fark etmedim. Ben Starbucks kahvesi içmiyorum. Ben Starbucks'ı boykot ediyorum. Siz de etmelisiniz." diyerek hayranlarını Starbucks'ı boykota davet etti.

Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıTurgut Ömgen:

Adamsın adam

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Sonrada İsrail ürünü iPhone ve aracıyla paylaşım yaptı :) boş şovlar:)

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıKralçıplak:

Helal olsun, bizimkilere örnek olsun

Yorum Beğen55
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Haber YorumlarıErol Balık:

bizde ünlüler var inşallah seni örnek alırlar

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Millete şirin gözükme çabası

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Bizde sadece kekolar gidiyor

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Haber YorumlarıMustafa Gül:

Okumamış cahiller için…STARBUCKS KATARLARIN sizin arap kankaniz.

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Haber Yorumlarıselim özkayalar:

adamın dibi

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Haber Yorumlarımehmet istek:

bi bizde yok salak her yerde var

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Haber YorumlarıHuseyın Sezgi:

Ulan bizim müslümanlar bile bukadar duyarlı değil,bizdeki starbakslar dolup taşıyor şu an utanmamamız lazım kendimizden.

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