Seçmen Haberleri - Seçmen Haber - Haberler

Seçmen Haberleri
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler sınır kapılarında oy vermeyi sürdürüyor
Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Ersin Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Ersin Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi!
CHP YSK temsilcisi Yakupoğlu'ndan "Hollanda'daki hatalı oy pusulası"na ilişkin açıklama Açıklaması
Sadece kimlikle oy verilir mi? Oy vermek için kimlik yeterli mi, seçmen kağıdı gerekiyor mu?
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen oy kullandı
POLİS LOJMANINDA ÖLÜ BULUNAN YEŞİM'İN ANNESİ SEÇMEN KAĞIDI GELDİ, VİTRİNDE ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM
Manisa'da polis lojmanında ölü bulunan genç kızın seçmen kağıdı ailesine teslim edildi
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 667 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin seçmen oy kullandı