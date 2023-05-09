Seçmen Haberleri - Seçmen Haber - Haberler

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Seçmen Haberleri

Seçmen haber, Seçmen son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak?

Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak?

Seçmen - 1 Saat Önce
Süper Loto sonuçları açıklandı mı 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto sonuçları açıklandı mı 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Seçmen - 1 Saat Önce
Nokta işaretli (matbaa hatalı) oy pusulaları geçersiz mi sayılır?

Nokta işaretli (matbaa hatalı) oy pusulaları geçersiz mi sayılır?

Seçmen - 2 Saat Önce
Hakkari'deki Üzümlü Sınır Gümrük Kapısı'nda oy verme işlemi sürüyor

Hakkari'deki Üzümlü Sınır Gümrük Kapısı'nda oy verme işlemi sürüyor

Seçmen - 2 Saat Önce
Yurt dışında oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

Yurt dışında oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

Seçmen - 3 Saat Önce
Yurt dışında oy kullanacak seçmen sayısı 1 milyon 785 bin 570'e yükseldi

Yurt dışında oy kullanacak seçmen sayısı 1 milyon 785 bin 570'e yükseldi

Seçmen - 3 Saat Önce
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 785 bini aştı

Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 785 bini aştı

Seçmen - 3 Saat Önce
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler sınır kapılarında oy vermeyi sürdürüyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler sınır kapılarında oy vermeyi sürdürüyor

Seçmen - 6 Saat Önce
Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Ersin Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Ersin Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi!

Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Ersin Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Ersin Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi!

Seçmen - 7 Saat Önce
CHP YSK temsilcisi Yakupoğlu'ndan 'Hollanda'daki hatalı oy pusulası'na ilişkin açıklama Açıklaması

CHP YSK temsilcisi Yakupoğlu'ndan "Hollanda'daki hatalı oy pusulası"na ilişkin açıklama Açıklaması

Seçmen - 8 Saat Önce
YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,7 milyona ulaştı

YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,7 milyona ulaştı

Seçmen - 8 Saat Önce
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı

Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı

Seçmen - 8 Saat Önce
BAKAN SOYLU: SOKAĞA ÇIKAMAZLAR

BAKAN SOYLU: SOKAĞA ÇIKAMAZLAR

Seçmen - 18 Saat Önce
Sadece kimlikle oy verilir mi? Oy vermek için kimlik yeterli mi, seçmen kağıdı gerekiyor mu?

Sadece kimlikle oy verilir mi? Oy vermek için kimlik yeterli mi, seçmen kağıdı gerekiyor mu?

Seçmen - Dün 22:20

CHP Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü Yüksel Kılınç: 'Hiçbir sandığı boş bırakmadık'
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'daki Rizeliler Derneği'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'daki Rizeliler Derneği'nde konuştu Açıklaması

Seçmen - Dün 21:13
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı

Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı

Seçmen - Dün 20:45
YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.6 milyona ulaştı

YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.6 milyona ulaştı

Seçmen - Dün 15:17
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.7 milyona ulaştı

Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.7 milyona ulaştı

Seçmen - Dün 15:15
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen oy kullandı

Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen oy kullandı

Seçmen - Dün 14:59
Denizli'de 57 bin seçmen ilk kez oy kullanacak

Denizli'de 57 bin seçmen ilk kez oy kullanacak

Seçmen - Dün 13:35
POLİS LOJMANINDA ÖLÜ BULUNAN YEŞİM'İN ANNESİ SEÇMEN KAĞIDI GELDİ, VİTRİNDE ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM

POLİS LOJMANINDA ÖLÜ BULUNAN YEŞİM'İN ANNESİ SEÇMEN KAĞIDI GELDİ, VİTRİNDE ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM

Seçmen - Dün 13:01
Manisa'da polis lojmanında öldürülen genç kızın seçmen kağıdı ailesine ulaştı

Manisa'da polis lojmanında öldürülen genç kızın seçmen kağıdı ailesine ulaştı

Seçmen - Dün 12:46
Oy kullanma işlemi bu adımlarla gerçekleşecek

Oy kullanma işlemi bu adımlarla gerçekleşecek

Seçmen - Dün 12:44
Manisa'da polis lojmanında ölü bulunan genç kızın seçmen kağıdı ailesine teslim edildi

Manisa'da polis lojmanında ölü bulunan genç kızın seçmen kağıdı ailesine teslim edildi

Seçmen - Dün 12:42
Oy kullanma işlemi bu adımlarla gerçekleşecek

Oy kullanma işlemi bu adımlarla gerçekleşecek

Seçmen - Dün 12:11
14 Mayıs'taki seçimler için 6 adımda oy kullanma rehberi

14 Mayıs'taki seçimler için 6 adımda oy kullanma rehberi

Seçmen - Dün 11:59
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek

Seçmen - Dün 10:23
Cezayir'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Cezayir'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Seçmen - 07.05.2023
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 667 bin seçmen oy kullandı

Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 667 bin seçmen oy kullandı

Seçmen - 07.05.2023
İran'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

İran'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Seçmen - 07.05.2023
Yurt dışında 1,5 milyon seçmen oy kullandı

Yurt dışında 1,5 milyon seçmen oy kullandı

Seçmen - 07.05.2023
Yurt Dışında 1.5 Milyon Kişi Oy Kullandı

Yurt Dışında 1.5 Milyon Kişi Oy Kullandı

Seçmen - 07.05.2023
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin seçmen oy kullandı

Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin seçmen oy kullandı

Seçmen - 07.05.2023
14 Mayıs seçimlerine bir hafta kaldı

14 Mayıs seçimlerine bir hafta kaldı

Seçmen - 07.05.2023
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

Seçmen - 07.05.2023
Sungurlu'da 182 sandıkta 36 bin 633 seçmen oy kullanacak

Sungurlu'da 182 sandıkta 36 bin 633 seçmen oy kullanacak

Seçmen - 06.05.2023
Güney Afrika'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Güney Afrika'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Seçmen - 06.05.2023
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı

Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı

Seçmen - 06.05.2023
YSK'dan yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı açıklandı

YSK'dan yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı açıklandı

Seçmen - 06.05.2023
Sırbistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Sırbistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Seçmen - 06.05.2023
Karadağ'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Karadağ'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Seçmen - 06.05.2023
7 yıldır kayıp kızına seçmen kağıdı çıktı

7 yıldır kayıp kızına seçmen kağıdı çıktı

Seçmen - 06.05.2023
7 yıldır kayıp kızına seçmen kağıdı çıktı, anne 'Kızımı bulun' diye seslendi

7 yıldır kayıp kızına seçmen kağıdı çıktı, anne "Kızımı bulun" diye seslendi

Seçmen - 06.05.2023
6 yıldır kayıp olan kızın seçmen kağıdı geldi, annesi kahroldu

6 yıldır kayıp olan kızın seçmen kağıdı geldi, annesi kahroldu

Seçmen - 06.05.2023
Kayıp Nesrin Koçaklı'nın evine seçmen kağıdı gönderildi

Kayıp Nesrin Koçaklı'nın evine seçmen kağıdı gönderildi

Seçmen - 06.05.2023
Kayıp Nesrin Koçaklı'nın evine seçmen kağıdı gönderildi

Kayıp Nesrin Koçaklı'nın evine seçmen kağıdı gönderildi

Seçmen - 06.05.2023
YSK'dan yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı açıklandı

YSK'dan yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı açıklandı

Seçmen - 05.05.2023
YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 227 bin 230

YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 227 bin 230

Seçmen - 05.05.2023
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı

Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı

Seçmen - 05.05.2023
Karadağ'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Karadağ'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Seçmen - 05.05.2023
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