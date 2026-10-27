İsrail'de seçime katılım saat 12.00 itibarıyla yüzde 31.5 oldu, 1973'ten beri zirvede

İsrail'de düzenlenen genel seçimlere saat 12.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 31.5'e ulaştı. Katılım oranı, 1973 seçimlerinden beri bu saatte kaydedilen en yüksek oran oldu.

İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez parlamento seçimleri düzenliyor. İsrailli seçmenler, 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 07.00'den itibaren sandık başına gidiyor. 1.2 milyonu İsrail vatandaşı Filistinli olmak üzere yaklaşık 7.3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürecek. İsrail Merkezi Seçim Komitesinden yapılan açıklamada, saat 12.00 itibarıyla 2.39 milyon seçmenin oyunu kullandığı, seçime katılım oranının yüzde 31.5 olduğu ifade edildi. Seçime katılım oranının 1973 seçimlerinden bu yana bu saatte kaydedilen en yüksek oran olduğu aktarıldı. Katılım oranının ayrıca 2022'deki son seçimde aynı saatte yüzde 28.4 seviyesinde olduğu aktarıldı.

"Oylama saati uzatılabilir"

İsrail Merkezi Seçim Komitesi Genel Müdür Vekili Dean Livne yaptığı açıklamada, seçmenlerin oy vermek için sırada beklemeye devam etmeleri durumunda sandıkların saat 22.00'den sonra da açık kalabileceğini duyurdu. Livne, "Birçok seçim merkezinde kuyruk var. Seçmen katılımı yüksek olduğunda her zaman kuyruklar olacaktır. Söz veriyoruz, herkes oy kullanacak. Saat 22.00'de kuyruk olsa bile saat 22.00'ye kadar gelen herkes oy kullanana kadar sandıklar çalışmaya devam edecek. Endişelenmenize gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Ülke tarihindeki en önemli seçimlerden biri" olarak görülen seçimde daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde 70 bin kişi oy kullanmak için yurt dışından İsrail'e döndü. İsrail'de uzaktan oy kullanma sistemi olmaması nedeniyle seçmenlerin seçim günü ülkede bulunmaları gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı