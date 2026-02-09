Haberler

Trump, seçimlerde seçmen kimliği ile vatandaşlık belgesinin sunulmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, seçim süreçlerinin düzeltilmesi gerektiğini ve oy kullanma ile seçmen kaydı için sıkı önlemler getirilmesini talep etti. Trump, seçimlerin hileli olduğu ve düzeltme yapılmadığı takdirde ABD'nin varlığının tehlikede olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerine yönelik daha sıkı düzenlemelerin getirilmesini öngören 'SAVE Act' yasa tasarısına uyulmasını istedi. Trump, tüm seçmenler için zorunlu kimlik uygulaması, seçmen kaydı sırasında ABD vatandaşlığını kanıtlayan belgenin sunulması ve hastalık, engellilik, askerlik ya da seyahat gibi durumlar dışında posta yoluyla oy kullanımının kaldırılması çağrısında bulundu. Trump, "ABD'nin seçimleri hileli, çalınmış ve tüm dünyada alay konusu. ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
