MHP’li Feti Yıldız'dan, yeni kurulacak siyasi partilere 'üye sayısı şartı' önerisi

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, siyasi parti kurulmasına ilişkin yeni düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, partilerin il ve ilçelerde seçmen sayısına oranla belirlenen asgari üye sayısına ulaşarak, bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tasdik ettirmesi ve İçişleri Bakanlığı'na teslim etmesinin zorunlu olması önerisinde bulundu.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, YENİ Parti'nin isim tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Feti Yıldız, 24 Temmuz 2026'da Özgür Özel ve CHP'den ayrılan 90 milletvekilinin "YENİ Parti" adıyla bir siyasi parti kurduklarını, "Yenilik Partisi" adıyla daha önce kurulan parti temsilcisinin YENİ Parti ismine itiraz etmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YENİ Parti'ye, "Parti adını değiştirin" uyarısında bulunduğunu belirtti.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Daha önce bu yönde benzer bir kararın bulunduğu gerçeğini ve YENİ Parti kurucularının açıklamalarını bir tarafa bırakıp özetle şu hususları bir kez daha hatırlayalım. Bugün için, Yargıtay Başsavcılığı'nda kaydı bulunan siyasi parti sayısı 189, Yüksek Seçim Kurulu'nun 2026/159 sayılı kararına göre de seçime katılma şartlarını taşıyan siyasi parti sayısı 41 adettir.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan son milletvekili genel seçiminde, seçime iştirak eden bu partilerin aldıkları oylar YSK sitesinden görülmekte olup, tabela partisi olarak nitelendirilen ve ülkenin toplumsal hayatına hiçbir katkısı olmayan bu partilerin listede oy oranlarının en fazla binde iki olduğu üzerinde tartışma yapılamayacak bir hakikattir."

"SİYASİ PARTİ KURMAK ŞİRKET KURMAKTAN KOLAY"

Yıldız, son milletvekili genel seçimine katılan 24 siyasi partiden 14'ünün, binde bir ile binde iki arasında oy aldığını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına bakıldığında bazı partilerin ülke genelinde 100-200 üyesinin dahi olmadığının görüleceğini aktardı.

Siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu defalarca dile getirdiklerini belirten Feti Yıldız, "Yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç bulunduğu izahtan varestedir. Mesela bir örnek olarak, en az 41 il nüfusu ve bunların 1/3 ilçelerinde il-ilçe yönetim kurulu üye sayısı, il nüfus sayısı veya seçmen sayısının 0/001 üyesini (bu oran alt ve üst sınırı tartışılabilir) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tasdik ettirip, İçişleri Bakanlığı'na teslim etmeyen siyasi partiler kuruluşunu tamamlamamış sayılmalıdır" önerisinde bulundu.

Kaynak: ANKA