Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başında

ERMENİSTAN halkı, parlamento seçimleri için bugün sandık başına gidecek.

Ermenistan'da seçmenler, gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere bugün sandık başına gidecek. Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulacak seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışacak. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 20.00'de sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı