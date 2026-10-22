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Sırbistan'da kampanya yasağı gece yarısı başlıyor, Vucic Belgrad'da miting yapacak

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Sırbistan'da 25 Ekim'deki erken genel seçim öncesi kampanya yasağı gece yarısı başlayacak ve 25 Ekim'de yerel saatle 20.00'de sona erecek. Başbakan adayı Vucic ile Öğrenci Listesi bu akşam Belgrad'da son mitinglerini yapacak; yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim öncesi kampanya yasağı bu gece yarısı başlarken, başbakan adayı Aleksandar Vucic ve anketlerde ön sıralarda bulunan "Öğrenci Listesi" bu akşam başkent Belgrad'da son mitinglerini yapacak.

Sırbistan'da pazar günü yapılacak erken genel seçim öncesi Devlet Seçim Kurulu, gece yarısı itibarıyla kampanya yasağının başlayacağını, yasağın 25 Ekim'de yerel saatle 20.00'de sona ereceğini belirtti.

Ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanacağı erken genel seçimde, cumhurbaşkanlığı görevinden istifa edip başbakan adayı olan Vucic ve Sırbistan'daki seçim anketlerinde ön sıralarda yer alan Öğrenci Listesi Belgrad'da bu akşam son mitinglerini düzenleyecek.

Sırbistan medyası, başkentte bu akşam yapılacak iki büyük miting kapsamında yüksek güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Öğrenci Listesi'nden miting öncesi gösteri

Geleneksel siyasi parti yapısından farklı olarak üniversite öğrencilerinin öncülüğünde kurulan ve seçime katılan Öğrenci Listesi'nin destekçileri ise Sırbistan'ın farklı kentlerinden Belgrad'a gelerek dün akşam gösteri düzenledi.

Ulusal medya, Sırbistan'ın farklı kentlerinden gelen binlerce kişinin, Öğrenci Listesi'nin bu akşamki mitingine katılacağını ifade etti.

Son yayımlanan anketlerde, Vucic'in başbakan adayı olduğu "Birleşmiş Sırbistan" ve Öğrenci Listesi'nin yüzdelerinin birbirine yakın olduğu kaydedildi.

Sırbistan'da pazar günü yapılacak erken genel seçime 18 siyasi oluşumun katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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