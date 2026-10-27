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İsrail'de 7,3 milyon seçmen milletvekillerini belirlemek için sandık başında olacak

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İsrail'de 7,3 milyon seçmen milletvekillerini belirlemek için sandık başında olacak
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İsrail'de 7,3 milyon seçmen, Meclis'in 26'ncı döneminde görev yapacak milletvekillerini belirlemek üzere yerel saatle 07.00'de oy vermeye başladı. Sandıklar 22.00'ye kadar açık kalacak; resmi seçim sonuçlarının 4 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

İSRAİL'de seçmenler, genel seçimde oy kullanmak için bugün sandık başında olacak.

İsrail'de 7,3 milyon seçmen Meclis'in 26'ncı döneminde görev yapacak milletvekillerini belirlemek üzere yerel saatle 07.00'de oy vermeye başladı. Sandıkların saat 22.00'ye kadar açık kalacağı bildirildi. İsrail basını, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık çıkış anketlerinin yayımlanacağını duyurdu. Resmi seçim sonuçlarının 4 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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