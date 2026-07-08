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Macaristan Başbakanı Magyar: Ukrayna'ya Silah ve Asker Göndermeyeceğiz

Macaristan Başbakanı Magyar: Ukrayna'ya Silah ve Asker Göndermeyeceğiz
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO zirvesi öncesinde Ukrayna'ya insani yardımların süreceğini ancak silah ve askeri personel desteği sağlanmayacağını açıkladı. Magyar, bu kararın seçmen yetkisine dayandığını belirtti.

ANKARA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Peter Magyar, insani yardımlara ve NATO'nun birliğine bağlı olduklarını vurgularken, Ukrayna'ya silah ve askeri personel desteği sağlamayacaklarını söyledi.

Magyar çarşamba günü Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde Macar hükümetinin Ukrayna'da süregelen çatışmalara ilişkin tutumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın "mağdur" olduğunu belirten Magyar, Ukrayna'nın, toprak bütünlüğünü savunma hakkı bulunduğunu ifade etti.

"Ukrayna'ya insani yardımlarımızı sürdürüyoruz, ancak Macaristan, Ukrayna'ya silah veya asker desteği vermeyecektir" diyen Magyar, bu kararı nisan ayındaki seçimlerde Macar seçmenlerin verdiği açık yetkiye dayanarak aldıklarını vurguladı.

Magyar salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği kısa görüşmede, yakın gelecekte bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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