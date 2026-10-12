Lula, ilk turda sandığa gitmeyen 33,4 milyon seçmeni ikinci turda oy vermeye çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SAO PAULO, 12 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yeniden seçilmek amacıyla ilk turda sandığa gitmeyen seçmenleri oy kullanmaya çağırdı. İkinci turun 25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Lula pazar günü Sao Paulo kentinde düzenlenen seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Oy kullanma haklarının kalmadığını düşünen insanlarla konuşmak gibi bir yükümlülüğümüz var" diyerek destekçilerine, 4 Ekim'de düzenlenen ilk turda sandığa gitmeyenleri ikinci turda oy kullanmaya teşvik etme çağrısında bulundu.

Brezilya Liberal Partisi'nin adayı Flavio Bolsonaro, ilk turda geçerli oyların yüzde 47,03'ünü alarak, yüzde 45,16 oy toplayan İşçi Partisi'nin adayı mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı geride bırakmıştı. Yaklaşık 33,4 milyon seçmenin sandığa gitmediği ilk turda çekimser seçmen oranı yüzde 21,08 ile 1998'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Konuşmasında yeni dönem planından söz eden Lula, yapay zeka alanında mesleki eğitim, dijital sektörün gelişimi, enerji dönüşümü ve organize suçla mücadele için kamu güvenliği reformu gibi konulara öncelik vereceğini söyledi.

Brezilya'da doğrudan devlet başkanlığı seçimlerine yeniden geçildiği 1989'dan bu yana, ilk turu ikinci sırada bitiren hiçbir aday ikinci turu kazanamadı. İlk turda Bolsonaro ile Lula arasında oluşan yüzde 1,87'lik fark ise söz konusu dönemdeki ilk tur seçimlerinde iki aday arasında kaydedilen en az oy farkı oldu.

Kaynak: Xinhua