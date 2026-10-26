İSO seçimlerinde 5 bin 48 seçmen oy kullandı, 367 komite üyesi belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimle belirlendi.

İSO'da 5 bin 48 seçmenin oy kullandığı ve 57 komite temsilcisi için sandık başına gittiği seçimlerde 367 meslek komitesi üyesi belirlendi.

Bir önceki seçimde 9 komitede birden fazla liste bulunurken, bu seçimde birden fazla listenin yer aldığı komite sayısı 20 oldu.

Seçimlerle yeni dönemdeki 155 İSO meclis üyesi de belirlenmiş oldu.

İSO'nun yeni yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, TOBB delegeleri, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı 4 Kasım Çarşamba günü Odakule'de yapılacak seçimle belirlenecek.

Kaynak: AA