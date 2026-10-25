Brezilya'da 159 milyon seçmen devlet başkanı seçiminin 2. turunda sandık başına gitti

Brezilya'da 159 milyon seçmen devlet başkanı seçiminin 2. turunda sandık başına gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya'da devlet başkanı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 159 milyon seçmen, devlet başkanı ve 6 eyaletin valisini belirlemek üzere yerel saatle 08.00'de sandık başına gitti; sandıklar 17.00'de kapanacak.
BREZİLYA'da halk, devlet başkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanmak için bugün sandık başında olacak.
Brezilya'da 4 Ekim'de yapılan devlet başkanı seçiminde hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle düzenlenen ikinci turda oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 159 milyon seçmen, devlet başkanı ile 6 eyaletin valisini belirlemek üzere gerçekleşen seçimlerin ikinci turu için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitti. Sandıkların, saat 17.00'de kapanacağı bildirildi. 4 Ekim'deki ilk turda Flavio Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva yüzde 45,1 oy aldı.