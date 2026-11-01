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Bulgaristan'da 6,6 milyon seçmen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy veriyor

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Bulgaristan'da yaklaşık 6,6 milyon seçmen, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yerel saatle 07.00'den itibaren oy veriyor. İlk turda yüzde 23'lük düşük katılımın ardından muhalefetin desteklediği Andrey Gyurov ile iktidarın desteklediği İliyana Yotova yarışıyor.

Bulgaristan'da seçmenler, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının belirleneceği seçimin ikinci turu için yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan'da halk, geçtiğimiz pazar günü rekor düzeyde düşük katılımla gerçekleşen ve hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı ilk turun ardından, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 6,6 milyon Bulgaristan vatandaşının oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde, ilk turda en fazla oy alan iki aday karşı karşıya geliyor. Ağırlıklı olarak elektronik oy kullanma cihazlarıyla gerçekleştirilen ve kayıtlı seçmen sayısının az olduğu bölgelerde kağıt oy pusulaları kullanılan seçimde oy kullanma işlemi, yerel saatle 07.00'da başladı. Oy kullanma işlemi, saat 20.00'ye kadar devam edecek ve sandıkların önünde bekleyen vatandaşlar bulunması halinde bu işlem, saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.

En fazla oyu alan ikili seçimin galibi ilan edilecek

Siyasetçilere yönelik genel güvensizlik ve seçimlere ilgisizlik nedeniyle geçtiğimiz pazar günü yaklaşık yüzde 23 olarak kaydedilen rekor düzeyde düşük katılımın ardından bugün, muhalefetin desteklediği aday Andrey Gyurov ile iktidarın desteklediği solcu Cumhurbaşkanı İliyana Yotova karşı karşıya gelecek. İlk turda seçimin sonuçlanabilmesi için sandığa katılım oranının yüzde 50'yi aşması ve adaylardan birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alması şartı aranırken, ikinci turda katılım oranına bakılmaksızın en fazla oyu alan cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından oluşan ikili seçimin galibi sayılacak. Seçilen yeni ikilinin resmi görev süresi, beş yıl olacak.

Adaylar Ukrayna'daki savaş ve ekonomik sorunlar üzerine yoğunlaştı

Ukrayna'daki savaşın Karadeniz'de yol açtığı güvenlik tehditleri ile Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların yaşam maliyetleri üzerindeki ağır etkisinin gölgesinde gerçekleşen seçim öncesinde adaylar, kampanyalarını bölgesel güvenlik ve ekonomik sorunlar üzerine yoğunlaştırdı. Karadeniz'deki çatışmalar ve Ukrayna'daki savaşın yanı sıra, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin geçim sıkıntısını derinleştiren enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon da adayların gündemindeki başlıca konular arasında yer aldı.

Yotova Rusya ile ilişkiler geliştirilmesini savunuyor

Başbakan Radev'in cumhurbaşkanlığı yaptığı iki dönem boyunca cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Yotova, Radev'in genel seçimlerde aday olmak üzere istifa etmesinin ardından ocak ayında cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak devralmıştı. Bağımsız aday olarak yarışmasına rağmen Radev liderliğindeki İlerici Bulgaristan ile siyasi kariyerine başladığı Sosyalist Parti'nin desteğine sahip olan Yotova, Bulgaristan'ı Avrupa yolunda tutarken aynı zamanda Rusya ile ilişkiler geliştirilmesini savunan bir aday olarak öne çıkıyor.

Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı ve bu yılın ilk aylarında geçici başbakan olarak görev yapan ekonomist Andrey Gyurov ise Batı yanlısı muhalefet tarafından destekleniyor ve Ukrayna'ya desteğini sık sık dile getirmesiyle biliniyor.

Yotova'nın seçimi kazanması, Radev cephesinde bir zafer olarak değerlendirilecek. Bu sonuç, nisan ayında yapılan genel seçimlerden zaferle çıkan Başbakan Radev için seçmen desteğini ölçen ilk önemli sınav niteliği taşıyacak. Gyurov'un kazanması ise Bulgar muhalefetinin zaferi olarak yorumlanacak.

Adaylar televizyon programında karşı karşıya geldi

İki aday, hafta içinde katıldıkları televizyon programında karşı karşıya geldi. Yotova, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanacak muhtemel bir barış anlaşmasına ilişkin somut öneriler sunulması gerektiğini belirterek, "Savaşan bir ülkeyi yalnızca ültimatomlar, bildiriler ve temennilerle müzakere masasına oturtamazsınız" dedi.

Gyurov ise Bulgaristan'ın Ukrayna'daki savaş konusunda net bir tutum sergilemesi gerektiğini savunarak, savaşı sona erdirmeyi reddeden tarafın açıkça ortaya konulmasını istedi. Gyurov, "Bir tutumunuz yoksa masada değil, aslında menüde olursunuz" ifadelerini kullandı.

İlk turda 27 aday yarışmıştı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen ilk turda 27 aday yarışmış ve 62 yaşındaki eski Avrupa Parlamentosu üyesi Yotova yüzde 34,76 oranında oyla ilk sırada, Gyurov ise yüzde 31,95 oranında oyla ikinci sırada yer almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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