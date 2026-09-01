CHP'den 86 milyonluk huzur mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, " Cumhuriyet Halk Partisi, devlet kurmuş bir partidir. Devlete yön vermiş bir partidir. Onun için bizim meselemiz, sadece örgütümüz, bize seçmen olarak oy verenler değil, 86 milyonun huzuru, barışı." dedi.

Şimşek, partisinin Balıkesir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, 81 il ve 723 ilçede yeniden örgütlendiklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisinin 86 milyona ait bir parti olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, devlet kurmuş bir partidir, devlete yön vermiş bir partidir. Onun için bizim meselemiz, sadece örgütümüz, bize seçmen olarak oy verenler değil, 86 milyonun huzuru, barışı. Biz de partimizi genel merkezden çıkaracağız, örgüte teslim edeceğiz. Örgütümüz de partimizi halka taşıyacak."

Şimşek, siyasetçinin halkı kandırmaması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Özgür Özel bir anda 'Türkiye'yi bölgeli devletlere, bölgeli özerk yapıya, illere göre oy kullanın' dedi. Anamın çok güzel bir sözü vardı, derdi ki 'uşağım uçurumu gördüğünde kuş, suyu gördüğünde balık, dağı gördüğünde keçi olanlarla yola çıkma'. Şimdi bu arkadaş şunu söylüyor, Sezgin Tanrıkulu gidecek Diyarbakır'da 'kurdi azadi' diyecek. Özgür de gelecek Manisa'da 'Türklere özgürlük' diyecek. Böyle bir kitle partisi olmaz. Bunun adı Makyavelizmdir, çıkarcılıktır, kandırmacılıktır."

Partiden ayrılanlara şaşkınlıkla baktığını belirten Şimşek, "Arsızlığa, hırsızlığa yolsuzluğa onursuzluğa mı gidiyorsunuz? Sizin bunu yapmaya hakkınız yok. CHP'li olarak değil, insan olarak da yapmaya hakkınız yoktur. Onun için sayın il başkanlarımızdan ve ilçe yöneticilerimizden ricamız, sayın Genel Başkanımız, parti yöneticilerimiz ve arkadaşlarımıza sinkaflı, kaba, ağza alınmayacak, edebi adabı aşan, sözcükler ve tavır içerisinde olanları bir dakika bu partide durdurmamalıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA