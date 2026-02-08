Haberler

Tayland'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başında

Tayland'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'da halk, erken genel seçim ve anayasa referandumu için oy kullanmaya başladı. Yaklaşık 50 milyon kayıtlı seçmen, 500 milletvekilini belirlemek üzere 5 bine yakın aday arasından tercih yapıyor.

TAYLAND'da halk, erken genel seçim ve ülke genelinde yapılan anayasa referandumu için sandık başına gitti.

Tayland basını, seçimlerde oy verme işleminin yerel saatle 08.00'de başladığını duyurdu. Yaklaşık 50 milyon kayıtlı seçmen, Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 500 milletvekilini belirlemek için 5 bine yakın aday arasından tercih yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi

FBI raporunda gizli kaynak konuştu! Epstein aslında...
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol