Tayland'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başında

Tayland'da halk, erken genel seçim ve anayasa referandumu için oy kullanmaya başladı. Yaklaşık 50 milyon kayıtlı seçmen, 500 milletvekilini belirlemek üzere 5 bine yakın aday arasından tercih yapıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya