Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 27 aday çifti yarışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı; yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen 27 aday çifti arasında tercih yapacak. Katılım yüzde 50'nin altında kalırsa en fazla oyu alan iki aday 1 Kasım'daki ikinci turda yarışacak.

Bulgaristan'da seçmenler, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

???????Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 27 aday çifti yarışıyor.

Oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), yurt içinde 12 binin üzerinde, yurt dışında ise 60 ülkede 613 sandık kurulduğunu açıkladı.

Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimde katılımın yüzde 50'nin altında olması durumunda yeni cumhurbaşkanı, 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda belirlenecek.

Seçim öncesi yapılan kamuoyu araştırmaları, seçimde aday 27 ikiliden sadece 2'sinin geniş destek alabileceğini gösterdi.

Anketlere göre, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve eski Başbakan Andrey Gyurov öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

İlk turda Yotova'nın oyların yüzde 43,4'ünü, Gyurov'un ise yüzde 28,9'nu alması bekleniyor.

Ülkede seçime katılım oranı yüzde 50'nin altında kalırsa, en fazla oyu alan iki aday 1 Kasım'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.???????

Anketler, seçime katılım oranının yüzde 37-47 aralığında olabileceğini gösteriyor.

Ülkede en son cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de, ikinci turu ise 21 Kasım 2021'de yapılmıştı.

Kaynak: AA
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!
Togg'dan yeni tasarım sürprizi! 7 farklı renk seçeneği

Togg'un yeni tasarımı görücüye çıktı! İşte dikkat çeken detay
İpek Karapınar anne oldu! Oğluna Aslan Kuzey adını verdi

İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor

Planı olanlar dikkat! AKOM İstanbul için tarih verdi
Ayvalık'ta tekne battı! 8 kişi kurtarıldı, doktor denizde kayboldu

Ayvalık'ta tekne battı! 8 kişi kurtarıldı, doktor denizde kayboldu
İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı

Savaş çanları yeniden çalıyor! Harita paylaşıp bir saat verdiler
“Adli Süreçteki Çocuk: Adalet, Koruma ve Sorumluluk” paneli gerçekleştirildi

Çocukların adli süreçleri için önemli buluşma