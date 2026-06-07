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Tokat'ta 4 beldede 5 bin 682 seçmen sandık başında

Tokat'ta 4 beldede 5 bin 682 seçmen sandık başında
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Tokat'ta 4 beldede yapılan ara seçimlerde AK Parti 2, CHP 1, MHP 1 belediye başkanlığı kazandı.

4 BELDENİN BELEDİYE BAŞKANLARI BELLİ OLDU

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Tokat'ta 4 beldede gerçekleşen ara seçimin sonuçları belli oldu. 5 bin 682 seçmenin oy kullandığı seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Almus ilçesi Bağtaşı beldesi ve Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesini Ak Parti, Reşadiye ilçesi Çevrecik beldesini CHP ve Yeşilyurt ilçesi Kuşçu beldesini de MHP'nin adayı kazandı.

Tokat'ta köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde, belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için saat 17.00 itibariyle oy verme işlemleri tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 5 bin 682 seçmenin oy kullandığı ara seçimlerde, Almus ilçesi Bağtaşı beldesinde 1206 oyun 722'sini alan AK Parti'den Mustafa Karadağ, Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesinde 1600 oyun 1002'sini alan AK Parti'den Mustafa Altın, Reşadiye ilçesi Çevrecik beldesinde 2 bin 166 oyun 862'sini alan CHP'den Nazım Demirkol ve Yeşilyurt ilçesi Kuşçu beldesinde 710 oyun 373'ünü alan MHP'den Hikmet Temizel belediye başkanı seçildi.

İbrahim UĞUR / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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