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Budaklı Mahallesi yeni muhtarını seçti

Budaklı Mahallesi yeni muhtarını seçti
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesi Budaklı Mahallesi'nde, eski muhtar İkram Oruç'un kişisel nedenlerle istifasının ardından yapılan seçimde tek aday Cimşit Beyter yeni muhtar oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen seçimde 200 seçmen oy kullandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinin Budaklı Mahallesi'nde muhtarın istifa etmesinin ardından gerçekleştirilen seçimde yeni muhtar belirlendi.

Eski muhtar İkram Oruç'un kişisel sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından boşalan muhtarlık görevini devralacak ismin belirlenmesi amacıyla yapılan seçim, vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Yetkililerin gözetiminde gerçekleştirilen seçimde oy sayımının ardından tek aday oyan Cimşit Beyter, Budaklı Mahallesi'nin yeni muhtarı seçildi. Sonuçların açıklanmasının ardından mahalle sakinleri yeni muhtarı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

200 seçmenin bulunduğu mahallede sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemiyle seçilen yeni muhtar Cimşit Beyter, kendisine destek veren mahalle halkına teşekkür ederek, Budaklı Mahallesi'nin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitesinin artırılması için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacağını ifade etti.

Mahalle sakinleri ise seçim sürecinin huzur içerisinde tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, yeni dönemin Budaklı Mahallesi için hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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