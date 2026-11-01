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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 6,6 milyon seçmen oy veriyor

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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 6,6 milyon seçmen oy veriyor
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Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirleyecek seçimin ikinci turu için halk sandık başına gitti. Yaklaşık 6,6 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanabildiği seçimde, iki ayrı aday pusulası arasında tercih yapılıyor.

BULGARİSTAN'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek üzere düzenlenen seçimlerin ikinci turu için halk sandık başına gitti. Seçimde yaklaşık 6,6 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

Bulgaristan'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında oy kullanmak üzere sandığa gitti. Yaklaşık 6,6 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde vatandaşlar iki ayrı aday pusulası arasında tercihte bulunuyor. Seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Iliana Iotova, aynı listede yer alan cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev ile birlikte yarışırken; diğer aday pusulasında ise cumhurbaşkanı adayı Andrey Gurov ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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