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Erzurum'da 14 bin 700 seçmenli mahalle, muhtarlık seçimi için sandık başına gitti

Erzurum'da 14 bin 700 seçmenli mahalle, muhtarlık seçimi için sandık başına gitti
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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakan muhtarın yerine ara seçim yapılıyor. 14 bin 700 seçmen, 4 okuldaki 40 sandıkta oy kullanıyor. 5 adayın yarıştığı seçimde tek kadın aday Arzu Tavlaş da yer alıyor.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde 14 bin 700 seçmen muhtarını belirlemek için sandık başına gitti. 1'i kadın 5 adayın yarıştığı seçimde vatandaşlar 4 okulda oy kullandı.

Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi'nde 31 Mart 2024'te yapılan seçimle görev başlayan muhtarın sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamaz hale gelmesi nedeniyle YSK tarafından ara seçim yapılması kararı alındı. Lalapaşa Mahallesi muhtarlığı için biri kadın. 5 kişi aday oldu. 14 bin 700 kayıtlı seçmenin bulunduğu mahallede oy verme işlemi saat 08.00'de, 4 okulda kurulan 40 sandıkta başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Mevcut muhtarın sağlık sorunlarından dolayı görevi bırakması nedeniyle yaklaşık 18 aydır birinci aza olarak muhtarlığa vekalet ettiğini belirten Recai Arabacı (40), seçimde aday olarak görevini sürdürmek istediğini söyledi.

Seçimlerin tek kadın adayı 3 çocuk annesi ev hanımı Arzu Tavlaş (44), kadınların her alanda varlık gösterdiğini ifade etti. Tavlaş, seçimlerde kadın aday olarak kendini göstermek için aday olduğunu bildirdi.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, vatandaşların seçime ilgi gösterdiğini, 4 okulda kurulan 40 sandıktaki oy verme işleminin saat 17.00'de sona ereceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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