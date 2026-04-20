Gemlik'te muhtarlık seçimleri için listeler asıldı

Gemlik'te muhtarlık seçimleri için listeler asıldı
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı Şaban İnce, Haziran'da yapılacak seçimler öncesi seçmen listelerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için muhtarlıklara gelerek bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Dr. Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı Şaban İnce, Gemlik İlçe Seçim Kurulu Müdürü Sinan Şehzadeoğlu ile bir araya gelerek, Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimler öncesinde askıya çıkarılan seçmen listelerine ilişkin bilgilendirme yazısını teslim aldı.

Muhtar İnce, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına seçmen listelerini kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu kapsamda mahalle sakinlerinin muhtarlıklara gelerek bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini belirten İnce, listelerde ismi bulunmayan vatandaşların ise en kısa sürede Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiğini ifade etti.

Yetkililer, seçim sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için tüm vatandaşların gerekli kontrolleri zamanında yapmalarının önemine dikkat çekti.

Öte yandan Dr.Ziya Kaya mahallesinin 37 yıllık muhtarı Enver Çelik'in geçtiğimiz Ağustos ayında vefat etmesi sonrası yapılacak olan seçimde 3 muhtar adayı yarışırken, 13 bin seçmen sandık başına gidecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
