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Tokat'ın 4 beldesinde seçmenler sandık başında

Tokat'ın 4 beldesinde seçmenler sandık başında
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Tokat'ın Reşadiye, Almus ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı 4 beldede belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için ara seçim yapılıyor. Kuşçu beldesinde 2 sandıkta 710 seçmen oy kullanacak.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Kuşçu İlkokulu'nda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 2 sandıkta 710 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldelerinde de oy verme işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Tokat'ta belde statüsü kazanan 4 beldede 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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