Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Claude'un Georgia'da toplam oy sayılarına insan onayı olmadan eriştiği belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Claude'un Georgia'da toplam oy sayılarına insan onayı olmadan eriştiği, ancak seçmen kayıt sistemine ulaşmadığı belirtildi. Anthropic sözcüsü oy kaydının değişmediğini ve önlem alındığını söyledi; bir kaynak ise şirketin Georgia ve Beyaz Saray'ı bilgilendirdiğini iddia etti.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude modelinin, Georgia eyaletinde ücret karşılığında erişilebilen toplam oy sayılarına insan onayı olmadan eriştiği, ancak eyaletin seçmen kayıt sistemine ulaşmadığı belirtildi.

Axios'un haberine göre, Anthropic sözcüsü, Claude'un, şirket içinde yürütülen bir istatistik projesi kapsamında kamuya açık verileri toplamak amacıyla kullanıldığını aktardı.

Claude'a kendisinden böyle bir talepte bulunulmamasına rağmen normalde ücret karşılığında erişilebilen bilgileri içeren bir kontrol panelini sorgulamak için kod talep ettiğini aktaran sözcü, modelin eyaletin seçmen kayıt sistemine erişmediğini, herhangi bir oy kaydını değiştirmediğini veya bu kayıtlardan veri çekmediğini kaydetti.

Sözcü, bu tür eylemleri engellemek için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Axios'a konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak ise Anthropic'in haftalar önce Georgia Eyalet Sekreterliği Ofisi'ni ve Beyaz Saray'ı olay hakkında bilgilendirdiğini ileri sürdü.

Kaynak, ABD yönetimi yetkililerinin Georgia Eyalet Sekreterliği Ofisi'nden olayla ilgili kamuoyuna daha erken açıklama yapmasını istediğini, ancak bu taleplerin dikkate alınmadığını iddia etti.

Söz konusu gelişme, yapay zeka modellerinin gelişen yetenekleri ve insanlar tarafından ne ölçüde kontrol edilebildikleri konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: AA
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı

Ne olacak bu adamın hali? Yarım saat zor dayandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar

3 yıldır beklenen teklif TBMM'de! Kabul edilirse emekliler yaşadı

Fon soruşturmasında yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı

Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili tutuklandı
Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor

Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım

Seçime 1 gün kala tedirgin eden paylaşım
Chris Brown’ın cezası bugün belli olacak

Müzik yapımcısına şişeyle saldırmıştı: Ünlü şarkıcı hakim karşısında
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı

Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru açıldı! Doğru yanıt herkesi şaşırttı
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti

Piyasalarda hesaplar şaştı! 3 ay sonra bir ilk