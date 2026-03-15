Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı

Barcelona'dan Girona'ya kiralanan Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen, kulüpte gerçekleştirilen seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitti. Ancak deneyimli kaleci, beklenmedik bir durumla karşılaştı.

SEÇMEN LİSTESİNDE ADI ÇIKMADI

Seçim merkezine giderek oy kullanmak isteyen ter Stegen'in isminin seçmen listesinde yer almadığı ortaya çıktı. Bu durum üzerine Alman file bekçisi oy kullanma hakkını kullanamadı.

OY KULLANAMADAN GERİ DÖNDÜ

Yaşanan karışıklığın ardından ter Stegen'in seçim merkezinden oy kullanamadan ayrıldığı öğrenildi. Olay kısa sürede futbol gündeminde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.