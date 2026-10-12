Hindistan'da muhalefet, seçmen listesi düzenlemesine karşı Yüksek Mahkemeye yürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hindistan'da seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı organize edilen gösterilerde protestocular, muhalefetin çağrısıyla Yüksek Mahkeme binasının önünde protesto düzenleyecek.

India Today gazetesinin haberine göre Hindistan'da seçmen kayıtlarına düzenlemeler getiren uygulamanın iptali ve Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor.

Protestocular, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) blokundan partilerin çağrısıyla gün içinde Hindistan Yüksek Mahkemesine yürüyecek.

Gösteriler öncesinde başkent Yeni Delhi'deki 6 metro istasyonunda giriş ve çıkışlar güvenlik endişeleri gerekçesiyle akşam saatlerine kadar kısıtlandı.

Kentin belirli bölümünde güvenlik güçleri konuşlandırıldı ve barikatlar kuruldu.

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant, muhalefet liderlerinden görüşme talebi aldığını ancak olumsuz yanıt verdiğini belirtti.

Kant, "Tüm Hint vatandaşları mahkemeye başvurma hakkına sahiptir ve biz de onların endişelerini dinleyip kanun gereğince gerekeni yapacağız." dedi.

Protestolarda öne çıkan "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketin liderlerinden Saurav Das da önceki günlerde çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı Jantar Mantar Meydanı'nda protesto düzenlenmesine izin vermeleri için polise çağrıda bulundu.

Protestocuların talebi

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Komisyonuna göre revizyon, mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Gyanesh Kumar'ın başkanlığını yürüttüğü Seçim Komisyonunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor ve istifa etmesini istiyor.

?"Hamam Böceği Halk Partisi"

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceğine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde mayısta oluşturulan ve kendilerini "Hamam Böceği Halk Partisi" olarak adlandıran hareket, geniş destek buluyor.

İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi bir girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınav sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer almıştı.

Protestocuların istifasını istediği dönemin Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan da yoğun gösterilerin ardından 25 Temmuz'da görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA