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Trump'tan Çin'e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler

Trump'tan Çin'e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler
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ABD Başkanı Donald Trump, seçim güvenliğine ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Çin'in 2020 seçimlerinde Joe Biden'ın kazanması için müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Yaklaşık 250 bin yabancının yasa dışı şekilde seçmen olarak kaydedildiğini ve ölen kişilerin isimlerinin hâlâ seçmen listelerinde bulunduğunu iddia eden Trump, seçim sisteminin yabancı müdahalelere açık olduğunu savundu. Trump ayrıca, bu iddialara ilişkin istihbarat raporlarının gizliliğinin kaldırılacağını açıkladı.

  • Trump, 2020 seçimlerinde 250 bin yabancının yasa dışı seçmen kaydedildiğini ve ölü kişilerin isimlerinin listelerde olduğunu iddia etti.
  • Trump, Çin Komünist Partisi'nin 2018'de kendisinin oy oranını düşürmeyi hedeflediğini ve seçimlere müdahale ettiğini öne sürdü.
  • Trump, ABD seçim sisteminin yabancı müdahalelere açık olduğunu ve konuşmasını yayınlamayan TV kanallarının lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Abd Başkanı Donald Trump, 27 dakikalık ulusa sesleniş konuşmasında seçim güvenliği ve seçim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2020 başkanlık seçimlerine değinen Trump, yaklaşık 250 bin yabancının yasa dışı şekilde seçmen olarak kaydedildiğini, hayatını kaybetmiş kişilerin isimlerinin ise halen seçmen listelerinde yer aldığını iddia etti.

ÇİN'İ SUÇLADI

Trump, ilk başkanlık döneminde Çin'in kendisini istifaya zorlamayı ve yeniden seçilmesini engellemeyi amaçladığını öne sürdü.

CIA raporuna atıfta bulunan Trump, 2018 yılının ortalarında Çin Komünist Partisi'nin kendisinin oy oranını düşürmeyi hedeflediğini savunurken, bu iddialara ilişkin istihbarat raporlarının gizliliğini kaldıracağını açıkladı.

"SEÇİM SİSTEMİ SAVUNMASIZ"

ABD seçim sisteminin yabancı müdahalelere açık olduğunu öne süren Trump, "Yüz milyonlarca ABD seçmen dosyası yabancı hükümetlerin elinde. Makinelerimiz ve oy sayım sistemlerimiz siber saldırılara, manipülasyona ve yolsuzluğa açık." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bu durum herhangi bir üçüncü dünya ülkesinden daha kötü. Bizimki gibi seçim sistemine sahip hiçbir üçüncü dünya ülkesi yok. ABD'de güvenli ve adil bir seçim sisteminin tesisi için partiler üstü bir yaklaşımla çözüm bulunması gerekiyor." dedi.

TELEVİZYON KANALLARINI DA HEDEF ALDI

Trump ayrıca, ulusa sesleniş konuşmasını yayınlamayan televizyon kanallarının lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini de savundu.

Kaynak: Haberler.com
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