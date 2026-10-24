Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminde 27 aday çifti yarın yarışacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı seçimi için yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen yarın sandık başına gidecek; 27 aday çifti yarışacak. Oy verme 07.00-20.00 arasında yapılacak, sandıkta bekleyen olursa süre en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Bulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 27 aday çifti yarışacak.

Oy verme işlemi saat 07.00'de başlayacak ve 20.00'de sona erecek. Ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Yurt dışındaki sandıklarda da oy verme işlemi yerel saatle 07.00-20.00 arasında yapılacak ve gerektiğinde 21.00'e kadar devam edebilecek.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), yurt dışında 60 ülkede toplam 613 sandık kurulacağını açıklarken, yurt dışında en çok Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye'de 18 ilde 78 sandık kurulacağı bildirildi.

Bulgar diasporasının kalabalık olduğu Birleşik Krallık'ta 82, Almanya'da 70, İspanya'da 67, ABD'de ise 44 sandık kurulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı ikinci turda seçilebilir

Anketler, cumhurbaşkanı seçiminde aday 27 ikiliden sadece 2'sinin geniş destek alabileceğini gösteriyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve eski Başbakan Andrey Gyurov öne çıkan cumhurbaşkanı adayları arasında yer alıyor.

İlk turda oyların yüzde 43,4'ünü alması beklenen Yotova'nın, ilk turda yüzde 28,9 oy oranına ulaşması beklenen Gyurov ile 1 Kasım'daki ikinci turda karşılaşması öngörülüyor.

Başbakan Radev'den oy kullanma çağrısı

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, vatandaşlara seçimde oy kullanma çağrısında bulundu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Radev, "Artık meclislerin utanç verici dönemini tamamen kapatmalıyız. Bu yüzden oy kullanmak çok önemli. Statükoyu koruyan partilere Bulgaristan'ın yeni dinamiklerini sekteye uğratma şansı vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın çatışmalarla çalkalandığı bir dönemde devlet yönetiminin deneyimsiz kişilere bırakılamayacağını ifade eden Radev, "Bulgaristan emin ellerde olmalı. Bu nedenle biz, 'İlerici Bulgaristan' olarak barış ve güvenlik için İliyana Yotova ve Kiril Valchev'e oy vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkede en son cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de, ikinci turu ise 21 Kasım 2021'de yapılmıştı.

Kaynak: AA
Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı

Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Niğde’de bedava terlik izdihamı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Esnafın duyurusu yetti: Küçük bir jest bir anda kontrolden çıktı

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını

Masaj salonu değil fuhuş yuvası! Polis baskını skandalı ortaya çıkardı
TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar

TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
Kocaelispor kötü gidişatını Alanya'da sonlandırdı

Süper Lig'de yeni hafta muhteşem başladı
Korkunç manzara! Evin terasında cansız bedeni bulundu

Gözlerine inanamadılar! Terasta korkunç manzara
7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama

7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama