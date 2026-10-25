Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi başladı, Türkiye'de 18 ilde 78 sandık kuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Bulgaristan'da halk, cumhurbaşkanı ve yardımcısını belirlemek üzere sandığa gidiyor. Yaklaşık 6,6 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde 27 aday çifti yarışıyor. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları için de 18 ilde 78 sandık kurulurken, 12 bin 839 kişi oy kullanmak üzere başvuruda bulundu. Sandıklar yerel saatle 20.00'de kapanacak. İlk turda cumhurbaşkanı seçilememesi halinde ikinci tur 1 Kasım'da yapılacak.

Bulgaristan'da beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek üzere seçmenler sandık başına gitti. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yaklaşık 6 milyon 590 bin kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde 46 bin 1 seçmen ilk kez oy kullanacak.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erecek. Sandık başlarında seçmen bulunması halinde oy verme süresi 21.00'e kadar uzatılabilecek. Ülke genelinde 9 bin 373 sandıkta elektronik oy kullanma imkanı sağlanırken, toplam 11 bin 622 oy verme makinesi hazırlandı. Belirli koşulları karşılamayan sandıklarda ise kağıt oy pusulaları kullanılacak.

TÜRKİYE'DE 18 İLDE 78 SANDIK KURULDU

Bulgaristan dışında yaşayan vatandaşlar için 60 ülkede toplam 613 sandık kuruldu. En fazla sandık 82 ile Birleşik Krallık'ta açılırken, Türkiye 78 sandıkla ikinci, Almanya ise 70 sandıkla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'de 18 ilde kurulan sandıklarda Bulgaristan vatandaşları oy kullanmaya başladı.

İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Yalova, Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Sakarya, Edirne, Antalya, Adana ve Mersin'de oy verme imkanı sağlandı. Bulgaristan Haber Ajansı'nın (BTA) aktardığı verilere göre, İstanbul'da 18, Bursa ve İzmir'de ise 13'er noktada oy kullanılabiliyor. Ankara'daki iki sandık da Bulgaristan Büyükelçiliği ile Pursaklar ilçesinde açıldı. Başkentte 192 kişinin önceden oy kullanma başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Türkiye genelinde Bulgaristan seçimleri için 12 bin 839 başvuru yapılırken, bu sayı Nisan 2026'daki parlamento seçimlerinde 15 bin 218 olarak kaydedilmişti. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 589, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ise 517 kişinin oy kullanma başvurusunda bulunduğu belirtildi. Önceden başvuru yapmayan seçmenler de gerekli beyannameyi sandık kurulu huzurunda doldurarak oy kullanabilecek.

Türkiye'deki sandık sayısı, Nisan 2026'daki parlamento seçimlerinde 27 iken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 78'e yükseldi. Artışta, Bulgaristan Parlamentosunun Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde diplomatik temsilcilikler dışında kurulabilecek sandıklara ilişkin sınırlamayı kaldırması etkili oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN 27 ADAY ÇİFTİ YARIŞIYOR

Seçimlerde siyasi partiler, koalisyonlar ve bağımsız girişim komiteleri tarafından aday gösterilen 27 cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı çifti yarışıyor. Seçimde öne çıkan isimler arasında mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, eski geçici Başbakan Andrey Gyurov ve Yeniden Doğuş Partisi lideri Kostadin Kostadinov bulunuyor.

Yotova, eski Cumhurbaşkanı ve mevcut Başbakan Rumen Radev'in desteğiyle seçimlere katılırken, cumhurbaşkanı yardımcılığı için Bulgaristan Haber Ajansı Genel Müdürü Kiril Valçev ile yarışıyor. Yotova, Radev'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti. Eski geçici Başbakan Andrey Gyurov ise Batı yanlısı reformcu partilerin desteğiyle seçime katılıyor. Gyurov'un cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev olurken, Kostadin Kostadinov'un yardımcısı adayı ise Avrupa Parlamentosu Milletvekili Petar Volgin oldu.

ANKETLERDE YOTOVA İLK SIRADA

Seçim öncesinde Bulgaristan merkezli araştırma ajansı Alpha Research tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Cumhurbaşkanı Yotova yüzde 41, Gyurov ise yüzde 28 destek oranına ulaştı. Diğer bir Alpha Research araştırmasında ise Yotova'nın oy oranı yüzde 44,5, Gyurov'un yüzde 26,1 ve Kostadinov'un yüzde 10,5 olarak ölçüldü. Seçim kampanyasında ekonomik sorunlar, artan enerji fiyatları, hayat pahalılığı ve Bulgaristan'ın dış politika yönelimi öne çıktı.

KARADENİZ'DEKİ GÜVENLİK GELİŞMELERİ SEÇİM GÜNDEMİNDE

Seçimler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de artan güvenlik kaygılarının gölgesinde gerçekleştiriliyor. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyıları açıklarında ticari gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarında yaklaşık 24 denizcinin hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi. Saldırılar üzerine Bulgaristan hükümeti, deniz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla müttefik ülkelerden destek istedi.

Cumhurbaşkanı adayları Yotova ve Gyurov saldırıları kınarken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin farklı yaklaşımlar ortaya koydu. Yotova savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesini savunurken, Gyurov Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

İKİNCİ TUR 1 KASIM'DA YAPILABİLECEK

Bulgaristan seçim mevzuatına göre, cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için kayıtlı seçmenlerin yarısından fazlasının sandığa gitmesi ve aday çiftlerinden birinin geçerli oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor.

Bu koşulların sağlanamaması durumunda en fazla oy alan iki aday çifti, 1 Kasım Pazar ikinci turda yarışacak. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun ilk tur sonuçlarını üç gün içinde açıklaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA