Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Hindistan'da Hamam Böceği Halk Partisi lideri Dipke kefaletle serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da seçmen listelerine yönelik gösterilerde gözaltına alınan Hamam Böceği Halk Partisi liderlerinden Abhijeet Dipke kefaletle serbest bırakıldı. Partinin avukatı Ratna Singh, Dipke'den barışı ihlal etmeme taahhüdü imzalamasının istendiğini açıkladı.

Hindistan'da seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı organize edilen gösterilerde gözaltına alınan "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketin liderlerinden Abhijeet Dipke kefaletle serbest bırakıldı.

"Hamam Böceği Halk Partisi"nin avukatı Ratna Singh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gözaltına alınmasının ardından tutuklanan siyasi hareketin liderlerinden Dipke'nin kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Press Trust of India ajansının haberine göre, Dipke'den, "barışı ihlal etmeme" taahhüdü imzalaması talep edildi.

Dipke, dün başkent Yeni Delhi'nin Connaught Place bölgesinde partisince düzenlenen bir protesto yürüyüşü öncesi gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı organize edilen gösterilerde gözaltına alınan "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi", Başbakan Narendra Modi hükümetinin seçim politikalarını protesto ediyor.

Ne olmuştu?

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Kuruluna göre revizyon, mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Gyanesh Kumar'ın başkanlığını yürüttüğü Seçim Kurulunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor ve istifa etmesini istiyor.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
'Osman Gazi' gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası

Enerjide bağımsızlık yolunda dev adım! Dualarla uğurlandı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Erbakan'dan 'sirkeli su' eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir

DEM Partilileri çıldırtan hareket! Fatih Erbakan gerekeni yapıyor
Fatih Dönmez, Haberler.com'a açıkladı: Yunanistan'ın yıllık tüketimi kadar gaz üreteceğiz

"Yunanistan'ın yıllık tüketimi kadar gaz üreteceğiz"
Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı

20 sene sonra yenilendi! İşte masrafı karşılayanlar
Görenler şaşkına döndü! Örümcek sırtında onlarca yavrusunu taşıdı

Görenler önce korktu, sonra hayrete düştü! Sırtına dikkat
Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Görüntüde servet yatıyor! Bir tanesi bakın kaça satıldı
Galatasaray'da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi

G.Saray'da Leao depremi! Oyuna girdi ama beklemediği bir şok yaşadı
Samsun'da restoranda feci ölüm! Yemek asansörüyle 4. kattan düşen garson kurtarılamadı

Asansörle uğraşırken 4. kattan düştü! Genç garson kurtarılamadı