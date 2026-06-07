Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçmenler sandık başında

Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Beldedeki iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 9 sandıkta 2 bin 969 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Belediye başkanlığı için 11 siyasi parti adayın yer aldığı beldedeki ara seçimde birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

"Adalet Birlik Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Yeniden Refah Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi."

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), belde statüsü kazanan Tekke'de "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti.